Masterchef Özgül kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Masterchef Özgül Coşar nereli, Instagram hesabı ne?

Masterchef 2020 Türkiye'de heyecan başlıyor. Masterchef ana kadrosu belli olurken belli yarışmacılar da şimdiden ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Özgül Coşar durumunda. Mutfakta sergilediği tavırlar ve el becerisi ile dikkatleri üzerine toplayan Masterchef Özgül'ün hayatı, yaşı, Instagram hesabı ve mesleği merak konusu oldu.
Yarışmacının ana kadroda yer alması ile beraber, '2020 Masterchef Özgül kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Masterchef Özgül'ün hayatı, memleketi, yaşı, Instagram hesabı ve diğer birçok bilgi şu şekilde;
Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi.
Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta koordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef'e katılmasını kızı teşvik etmiş..