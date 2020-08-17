Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? 2020 Masterchef Serhat Doğramacı nereli, Instagram hesabı ne?

Masterchef 2020 Türkiye'de heyecan başlıyor. Masterchef ana kadrosu belli olurken belli yarışmacılar da şimdiden ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Serhat Doğramacı durumunda. Mutfakta sergilediği ciddi ve kendinden emin tavırlar ile dikkatleri üzerine toplayan Masterchef Serhat'ın hayatı, yaşı, Instagram hesabı ve mesleği merak konusu oldu.
Yarışmacının ana kadroda yer alması ile beraber, '2020 Masterchef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Masterchef Serhat'ın hayatı, memleketi, yaşı, Instagram hesabı ve diğer birçok bilgi şu şekilde;
Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.
Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.
MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.