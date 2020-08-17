MasterChef Türkiye yarışmacıları kim oldu? MasterChef 2020 son 16 ana kadro yarışmacıları belli oldu

MasterChef Türkiye'de final heyecanı başladı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda yer aldığı programın ana kadrosu belli oldu. MasterChef Türkiye 2020'de beyaz önlüğü giyerek son 16 ekibine katılan son 2 isim Gülşah ve Ebru oldu. Her akşam iki elemenin yapıldığı MasterChef'in 16 kişilik kadrosu dünkü elemelerle birlikte tamamlanmış oldu. İşte jüri tarafından belirlenen MasterChef son 16 kadrosu…

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Lezzet ve becerinin konuştuğu MasterChef Türkiye 2020'de son 16'ya kalan ana kadro belli oldu. Dün akşamki programın ardından yarışmanın ana kadrosu tamamlandı. Son final turunda önlüğü alan ilk isim Gülşah, ikinci isim ise Ebru oldu. Son elemede Ebru ve Arem son ikiye kalan isimlerdi.