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Türkiye yarışmacıları kim oldu? MasterChef 2020 son 16 ana kadro yarışmacıları belli oldu

Ekranların sevilen yarışması 2020’de son 16 heyecanı başlıyor. Yarışmanın ana kadrosuna ismini yazdırmak için kıyasıya bir yarış içerisine giren adaylar arasında, MasterChef yarışmacı kadrosu belli oldu. 32 yarışmacının yarıştığı yarışmada son 16’ya kalan ana kadronun son ismi de dün akşam belli oldu. Peki, MasterChef yarışmacıları kimler? İşte MasterChef son 16 yarışmacı kadrosu…

Giriş Tarihi: 17.8.2020 16:19 ABONE OL
MasterChef Türkiye yarışmacıları kim oldu? MasterChef 2020 son 16 ana kadro yarışmacıları belli oldu

Türkiye'de final heyecanı başladı. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda yer aldığı programın ana kadrosu belli oldu. MasterChef Türkiye 2020'de beyaz önlüğü giyerek son 16 ekibine katılan son 2 isim Gülşah ve Ebru oldu. Her akşam iki elemenin yapıldığı MasterChef'in 16 kişilik kadrosu dünkü elemelerle birlikte tamamlanmış oldu. İşte jüri tarafından belirlenen MasterChef son 16 kadrosu…

MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Lezzet ve becerinin konuştuğu MasterChef Türkiye 2020'de son 16'ya kalan ana kadro belli oldu. Dün akşamki programın ardından yarışmanın ana kadrosu tamamlandı. Son final turunda önlüğü alan ilk isim Gülşah, ikinci isim ise Ebru oldu. Son elemede Ebru ve Arem son ikiye kalan isimlerdi.

MasterChef Türkiye yarışmacıları kim oldu? MasterChef 2020 son 16 ana kadro yarışmacıları belli oldu

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

  1. Serhat
  2. Duygu
  3. Özgül
  4. Emir
  5. Ayyüce
  6. Sedat
  7. Esra
  8. Furkan
  9. Barbaros
  10. Tanya
  11. Berk
  12. Eray
  13. Uğur
  14. Celal
  15. Gülşah
  16. Ebru
MasterChef Türkiye yarışmacıları kim oldu? MasterChef 2020 son 16 ana kadro yarışmacıları belli oldu

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MasterChef Türkiye yarışmacıları kim oldu? MasterChef 2020 son 16 ana kadro yarışmacıları belli oldu
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