Matrix filmi konusu ne? The Matrix oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin en sevdiği filmler arasında yer alan The Matrix filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin yazıp-yönettiği bir bilim kurgu film. 1999 yılında gösterime girdi. Filmde Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve Hugo Weaving gibi yıldızlar yer almaktadır. Peki, The Matrix filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

MATRİX FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo nickname'li çok usta bir 'hacker' dır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenecektir. Neo, birden kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır. İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamiyle aldatıcıdır. Tüm insanlık aslında uzaydan gelen yaratıkların köleleridir. Neo, Trinity ve Morpheus'un da yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır.

MATRİX FİLMİ OYUNCULARI

Keanu Reeves

Laurence Fishburne

Carrie-Anne Moss

Hugo Weaving

Gloria Foster