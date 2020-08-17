Yiğit Marcus Aral’dan sevgilisi Şevval Şahin’e köşk jesti! Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

Magazin gündemi şu şıralar Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisi Şevval Şahin'e köşk jestini konuşuyor. Şevval Şahin, Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra yeni sevgilisi Marcus Aral'la aşklarına doludizgin devam ediyor. Marcus'un boğaz manzaralı, havuzlu ve bin 100 metrekarelik villa için ayda 120 bin TL kira ödediği bilgisi yer alırken ünlü çiftin hayatı ve biyografisi merak edilmeye başlandı. Buna göre; Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında? Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin nereli, ne iş yapıyor?

YİĞİT MARCUS ARAL'DAN SEVGİLİSİ ŞEVVAL ŞAHİN'E KÖŞK JESTİ!

Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı isimler olmaya devam ediyor. Son olarak Yazılım işiyle uğraşan Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in çok beğendiği Rumeli Hisarı'nda tarihi bir köşkü kiraladığı bilgisine ulaşıldı. Peki Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

İşte tüm detaylar…