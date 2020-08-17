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’dan sevgilisi ’e köşk jesti! Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi , kaç yaşında?

Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra ’la yeni ilişkiye yelken açan magazin gündeminden düşmüyor. 2018’de Miss Turkey seçilen şu şıralar ünlü güzel Yiğit Marcus Aral’la birlikte Rumeli Hisarı’nda tarihi bir köşkte yaşıyor. Yazılım işiyle uğraştığı bilinen Yiğit Marcus’un sevgilisine yaptığı köşk jesti magazin gündeminde en çok konuşulan haberler arasında yer alırken hayranları ünlü çiftin Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin hakkında detaylı araştırma yapıyor. Peki Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi , kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 17.8.2020 15:36 Son Güncelleme: 17.8.2020 15:40 ABONE OL
Yiğit Marcus Aral’dan sevgilisi Şevval Şahin’e köşk jesti! Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

Magazin gündemi şu şıralar 'ın sevgilisi 'e köşk jestini konuşuyor. Şevval Şahin, Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra yeni sevgilisi Marcus Aral'la aşklarına doludizgin devam ediyor. Marcus'un boğaz manzaralı, havuzlu ve bin 100 metrekarelik villa için ayda 120 bin TL kira ödediği bilgisi yer alırken ünlü çiftin hayatı ve biyografisi merak edilmeye başlandı. Buna göre; Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi , kaç yaşında? Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin nereli, ne iş yapıyor?

YİĞİT MARCUS ARAL'DAN SEVGİLİSİ ŞEVVAL ŞAHİN'E KÖŞK JESTİ!

Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı isimler olmaya devam ediyor. Son olarak Yazılım işiyle uğraşan Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in çok beğendiği Rumeli Hisarı'nda tarihi bir köşkü kiraladığı bilgisine ulaşıldı. Peki Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

İşte tüm detaylar…

Yiğit Marcus Aral’dan sevgilisi Şevval Şahin’e köşk jesti! Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Tam adı olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Özel bir şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Bir dönem Survivor yarışmasına da katılan Yiğit Marcus Aral, ayrıca ünlü modeller Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio ile olan arkadaşlıklarıyla da gündeme gelmiştir. Sosyal medyada yayınladığı karelerde lüks yaşamıyla da dikkat çekiyor. Yiğit Marcus Aral sevgilisi sosyal medyada fotoğraflarıyla gündemden düşmüyor.

Yiğit Marcus Aral’dan sevgilisi Şevval Şahin’e köşk jesti! Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Miss Turkey 2018 birincisi , 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. 19 yaşındaki modelin, moda eğitimi gördüğü Londra'da tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadı. Şimdilerde yazılım işiyle ilgilendiği bilinen 'la ilişki yaşıyor.

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Yiğit Marcus Aral’dan sevgilisi Şevval Şahin’e köşk jesti! Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?
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