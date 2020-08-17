Yiğit Marcus Aral’dan sevgilisi Şevval Şahin’e köşk jesti! Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

Magazin gündemi şu şıralar Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisi Şevval Şahin'e köşk jestini konuşuyor. Şevval Şahin, Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra yeni sevgilisi Marcus Aral'la aşklarına doludizgin devam ediyor. Marcus'un boğaz manzaralı, havuzlu ve bin 100 metrekarelik villa için ayda 120 bin TL kira ödediği bilgisi yer alırken ünlü çiftin hayatı ve biyografisi merak edilmeye başlandı. Buna göre; Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında? Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin nereli, ne iş yapıyor?
Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı isimler olmaya devam ediyor. Son olarak Yazılım işiyle uğraşan Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in çok beğendiği Rumeli Hisarı'nda tarihi bir köşkü kiraladığı bilgisine ulaşıldı. Peki Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?
İşte tüm detaylar…
Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami'de tamamladı. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalışan Marcus, 2010 yılında California'ya yerleşti. Özel bir şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Bir dönem Survivor yarışmasına da katılan Yiğit Marcus Aral, ayrıca ünlü modeller Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio ile olan arkadaşlıklarıyla da gündeme gelmiştir. Sosyal medyada yayınladığı karelerde lüks yaşamıyla da dikkat çekiyor. Yiğit Marcus Aral sevgilisi Şevval Şahin sosyal medyada fotoğraflarıyla gündemden düşmüyor.
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir. 19 yaşındaki modelin, moda eğitimi gördüğü Londra'da tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadı. Şimdilerde yazılım işiyle ilgilendiği bilinen Yiğit Marcus Aral'la ilişki yaşıyor.