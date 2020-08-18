Dün akşam Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ağutos yayını Masterchef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

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Dün akşam 'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ağutos yayını Masterchef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

Televizyonların sevilen yarışma programı Türkiye’de ana kadro yarışmacılarının kıyasıya kaptanlık mücadelesi başladı. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde oynanan kaptanlık oyununda tulumba tatlısı yapılması istendi. Tulumba tatlısını en iyi yapan yarışmacılar arasında Mehmet, Danilo ve tarafından belirlenerek açıklandı. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri Masterchef'te kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Masterchef'te kaptanlığı kim kazandı? İşte Masterchef'te kırmızı ve mavi takım kaptanları ve takım üyeleri...

Giriş Tarihi: 18.8.2020 03:11 Son Güncelleme: 18.8.2020 07:32 ABONE OL
Masterchef'te kim kazandı? 17 Ağutos 2020 Pazartesi Masterchef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

Televizyonların uzun soluklu yarışmalarından Türkiye yeni sezonunda ana kadro yarışmacılarının kaptanlık yarışı kıran kırana sürüyor. Takım kaptanı olmak ve rakiplerini belirleme hakkına sahip olacak olan mavi takım kaptanı tulumba tatlısını en iyi yapan yarışmacılar arasından belirlendi. Mehmet, Danilo ve jüriliğinde süren yarışmanın ilk mavi takım kaptanı kim oldu merak edenler Masterchef'te kim Kazandı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 17 Ağustos 2020 Masterchef kaptanlığı kim kazandı? sorusuna ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek araştırmalar yapmaya başladı.

MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 17 Ağustos 2020 Pazartesi son bölümüne ilişkin tüm detaylar ve 2020 MasterChef Türkiye Masterchef'te kim Kazandı? sorusunun cevabı ile kırmızı ve mavi takım kaptanları ve ekip üyelerine ilişkin detaylar şöyle;

Masterchef'te kim kazandı? 17 Ağutos 2020 Pazartesi Masterchef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

Türkiye 2020'nin 17 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümü yine kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde yapılan ve birbirinden farklı pek çok lezzetin yarıştığı programda bugün herkesçe çok sevilen Tulumba tatlısı yapılması istendi.

Yemeklerini yapan ve şeflerin beğenisine sunan ana kadro yarışmacılarından tulumba tatlısını en iyi yapanlar arasından TANYA mavi takımın ilk kaptanı oldu. Tanya Kırmızı takım kaptanı olarak ise AYYÜCE'yi seçti. Şuan takım kaptanları ilk takımlarını oluşturmaya devam ediyor.

Masterchef'te kim kazandı? 17 Ağutos 2020 Pazartesi Masterchef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

  1. Tanya (Kaptan)
  2. Emir
  3. Berk
  4. Esra
  5. Ebru
  6. Eray
  7. Özgül
  8. Gülşah
Masterchef'te kim kazandı? 17 Ağutos 2020 Pazartesi Masterchef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

  1. Ayyüce (Kaptan)
  2. Serhat
  3. Barbaros
  4. Duygu
  5. Uğur
  6. Furkan
  7. Sedat
  8. Celal
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Dün akşam Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ağutos yayını Masterchef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?
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