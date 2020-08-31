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| Usta oyuncu hayatını kaybetti! , neden öldü?

Pek çok dizi ve filmde rol alan usta tiyatro sanatçısı edinilen bilgisine göre; hayatını kaybetti. 80 yaşında vefat eden isim 14 yaşından beri oyunculuk yapıyor ve Devlet Tiyatroları'nda görev alıyordu. Vefatının ardından , neden öldü şeklindeki araştırmalar da arttı. Peki; Mehtap Anıl hayatını kaybetti! Mehtap Anıl kimdir, neden öldü? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 31.8.2020 15:56 Son Güncelleme: 31.8.2020 15:56 ABONE OL
SON DAKİKA HABER | Usta oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti! Mehtap Anıl kimdir, neden öldü?

Edinilen bilgisine göre; "Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu , 80 yaşında hayata veda etti. Peki; ? ?

USTA OYUNCU MEHTAP ANIL HAYATINI KAYBETTİ!

Usta tiyatro sanatçısı Mehtap Anıl, 80 yaşında hayatını kaybetti. Mehtap Anıl ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA HABER | Usta oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti! Mehtap Anıl kimdir, neden öldü?

MEHTAP ANIL HAYATINI KAYBETTİ!

"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu , 80 yaşında hayata veda etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.

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SON DAKİKA | Usta oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti! Mehtap Anıl kimdir, neden öldü?
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