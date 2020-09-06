Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor... Survivor Barış ile Survivor Nisa arasında flaş!

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Geçtiğimiz günlerde aralarında aşk dedikoduları çıkan Barış Murat Yağcı ve Nisa arasında neler oluyor? Survivor Barış, Nisa Bölükbaşı'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaştı sonra sildi...
Survivor Barış ile Nisa arasında yeni bir gelişme yaşandı ve öpücük videosu gündeme oturdu. Barış Murat Yağcı önce paylaştı sonra sildi...
İşte son dakika haberinin detayları...
Survivor yarışmasında çok yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışma bittikten sonra birlikte yakalanmış ve sarmaş dolaş halleriyle olay olmuşlardı. Barış Murat Yağcı Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaştı sonra sildi.
Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialarıyla gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı.
Son dakika: Survivor Barış ve Nisa sevgili mi? Sosyal medya Nisa'nın Barış'ı öptüğü bu videoyu konuşuyor | Video
Survivor 2020'de yarışan ve önemli bir fan kitlesi edinen Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'nın sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından herkes ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığını merak etmişti.
Yarışma bittikten sonra birbirinden ayrılmayan Nisa ve Barış iddialara yanıt vermemişti.
Son olarak Barış'ın paylaşımı olay oldu. Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'nın yanağına kondurduğu öpücük sosyal medyayı salladı.