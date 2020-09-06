Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor... Survivor Barış ile Survivor Nisa arasında flaş!

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Geçtiğimiz günlerde aralarında aşk dedikoduları çıkan Barış Murat Yağcı ve Nisa arasında neler oluyor? Survivor Barış, Nisa Bölükbaşı'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaştı sonra sildi...

SURVİVOR BARIŞ VE NİSA'NIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Survivor Barış ile Nisa arasında yeni bir gelişme yaşandı ve öpücük videosu gündeme oturdu. Barış Murat Yağcı önce paylaştı sonra sildi...

İşte son dakika haberinin detayları...