Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor... Survivor Barış ile Survivor Nisa arasında flaş!

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Sosyal medya bu haberini konuşuyor... Barış ile arasında flaş!

Geçtiğimiz günlerde aralarında aşk dedikoduları çıkan ve arasında gelişmesi yaşanıyor. Önce birlikte yakalanmış ve samimi halleri ile magazin gündemine oturmuşlardı. Edinilen son dakika bilgisine göre; Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaştı, hemen ardından sildi. İşte Nisa ile Barış'ın o görüntüleri...

Giriş Tarihi: 6.9.2020 14:41 Son Güncelleme: 6.9.2020 14:51 ABONE OL
SON DAKİKA | Survivor Barış, önce paylaştı hemen ardından sildi! Survivor Nisa Bölükbaşı'dan Barış'a öpücük...

Sosyal medya bu haberini konuşuyor! Geçtiğimiz günlerde aralarında aşk dedikoduları çıkan ve Nisa arasında neler oluyor? Barış, 'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaştı sonra sildi...

SURVİVOR BARIŞ VE NİSA'NIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

ile Nisa arasında yeni bir gelişme yaşandı ve öpücük videosu gündeme oturdu. Barış Murat Yağcı önce paylaştı sonra sildi...

İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Survivor Barış, önce paylaştı hemen ardından sildi! Survivor Nisa Bölükbaşı'dan Barış'a öpücük...

yarışmasında çok yakın arkadaş olan ve yarışma bittikten sonra birlikte yakalanmış ve sarmaş dolaş halleriyle olay olmuşlardı. Barış Murat Yağcı Nisa'nın kendisini öptüğü videoyu önce paylaştı sonra sildi.

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk iddialarıyla gündemdeyken yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Survivor Barış ve Nisa sevgili mi? Sosyal medya Nisa'nın Barış'ı öptüğü bu videoyu konuşuyor | Video

SON DAKİKA | Survivor Barış, önce paylaştı hemen ardından sildi! Survivor Nisa Bölükbaşı'dan Barış'a öpücük...

2020'de yarışan ve önemli bir fan kitlesi edinen ve Survivor ikincisi 'nın sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından herkes ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığını merak etmişti.

Yarışma bittikten sonra birbirinden ayrılmayan Nisa ve Barış iddialara yanıt vermemişti.

Son olarak Barış'ın paylaşımı olay oldu. Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'nın yanağına kondurduğu öpücük sosyal medyayı salladı.

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Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor... Survivor Barış ile Survivor Nisa arasında flaş!
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