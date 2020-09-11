Hercai 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV ile Hercai 39. yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilenler...

ATV'nin en sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizinin yeni bölümünü heyecan ve merakla bekleyen diziseverler ATV tarafından yayınlanan "Sevdalandım, öldüm dediğim yerde can buldum…"balığıyla yayınlanan 39. bölüm fragmanını izlemek istiyor. Bu kapsamda Hercai 39. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Peki, ATV ile Hercai 39. yeni bölümde neler olacak?
ATV'nin sevilen dizisi Hercai 39. Yeni bölüm fragmanı ve diğer tüm detaylar şöyle;
Hercai 39. yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Aşağıda yer alan video player ile Hercai 39. yeni bölüm fragmanını keyifle izleyebilirsiniz...
Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı | Video
Miran intikamından vazgeçiyor!
Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister.
Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.