Halil Sezai'nin darp olayından son dakika gelişmesi: Şarkıcı Halil Sezai'nin komşusunu Tuzla Belediye Başkanı ziyaret etti!

Halil Sezai'nin komşusunun darp etme olayından sonra pek çok son dakika detayı vatandaşlar tarafından takip edilmeye başlandı. Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darbedilen Hüseyin Meriç'i evinde ziyaret etti. Yazıcı, Hüseyin Meriç'i Tuzla'daki evinde ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam da bulundu.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı:
- "Sanatçı ruhu olduğunu iddia edenlerin insani olmayan tavır ve davranışları önce o camiaya bir hakarettir"
İşte Halil Sezai'nin darp olayından son dakika gelişmeleri...
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darbedilen Hüseyin Meriç'i evinde ziyaret etti.
Yazıcı, Hüseyin Meriç'i Tuzla'daki evinde ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam da bulundu.
Belediye Başkanı Yazıcı, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri hicap duyarak izlediğini söyledi.
Konuyu gündemde tutacağının sözünü verdiği Meriç'ten şahsı ve Tuzla halkı adına özür dileyen Yazıcı, elinden ne gelirse yapacağını ifade etti.
Yazıcı, "Sanatçı ruhu olduğunu iddia edenlerin insani olmayan tavır ve davranışları önce o camiaya bir hakarettir. Bunun da hesabını verir, hiç merak etmeyin." dedi.
İZMİT KONSERİ İPTAL EDİLDİ!
İSTANBUL'un Tuzla ilçesinde, komşusunu darbeden Halil Sezai'nin bugün İzmit'te vereceği konseri yaşanan olayın ardından restoran sahibi tarafından iptal edildi.
Tuzla'da aynı sitede bulunan komşusu 65 yaşındaki kalp hastası Hüseyin Meriç'i dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai, Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Bugün, Halil Sezai'nin İzmit'te bir restoranda Hüsnü Şenlendirici ile birlikte vereceği konser, bu olayı gerekçe gösteren restoran sahibi tarafından iptal edildi. Restoranın sahibi Mesut Korkmaz yaşanan çirkin görüntülerin ardından konseri iptal ettiklerini belirterek, "Bu akşam Halil Sezai ve Hüsnü Şenlendirici restoranımızda konser vereceklerdi. Fakat hiç kimsenin tasvip edemeyeceği ve bir sanatçıya yakışmayacak görüntülerin yayınlanmasının ardından biz de tepki vermek amacıyla Halil Sezai konserini iptal ettiğimizi duyurduk. Bu gece işletmemizde sadece Hüsnü Şenlendirici sahneye çıkacak" dedi.
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- Süreç
Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında dün tartışma çıkmıştı.
Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatı vermişti.
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