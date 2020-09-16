Halil Sezai'nin darp olayından son dakika gelişmesi: Şarkıcı Halil Sezai'nin komşusunu Tuzla Belediye Başkanı ziyaret etti!

Halil Sezai'nin komşusunun darp etme olayından sonra pek çok son dakika detayı vatandaşlar tarafından takip edilmeye başlandı. Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darbedilen Hüseyin Meriç'i evinde ziyaret etti. Yazıcı, Hüseyin Meriç'i Tuzla'daki evinde ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam da bulundu.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI, DARP EDİLEN KOMŞUYU ZİYARET ETTİ!

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı:

- "Sanatçı ruhu olduğunu iddia edenlerin insani olmayan tavır ve davranışları önce o camiaya bir hakarettir"

İşte Halil Sezai'nin darp olayından son dakika gelişmeleri...