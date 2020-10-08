MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 8 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

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’te eleme adayı kimler oldu? 8 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 son bölümde bugün dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde devam eden yarışmada bugün mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonuçlandı. Bu gelişme sonrasında kaybeden takım ve eleme adaylarına ilişkin MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapılmaya devam ediliyor. Peki, MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? İşte 8 Ekim bireysel dokunulmazlığı kazanan isim...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 04:36 Son Güncelleme: 24.10.2020 19:41 ABONE OL
MasterChef elemadayı kimler oldu?

Türk televizyonlarının sevilen yemek yarışması 2020 Türkiye son bölümde bugün dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin ana kadroda yarışan 16 şef adayından istedikleri yemekleri en iyi yapan takım dokunulmazlığı kazandı. Bu gelişme sonrası yarışmayı izleyenler eleme adayı kimler oldu merak ederek MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusuyla araştırmaya devam ediyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU? (8 EKİM 2020 PERŞEMBE)

Masterchef 2020 son bölümde MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusuna ilişkin tüm detaylar şöyle;

MasterChef elemadayı kimler oldu?

2020 8 Ekim son bölümde ana kadroda yarışan 16 şef adayı mavi ve kırmızı takım olarak şefler tarafından verilen yemekleri en iyi yapan olmak ve dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü, Mehmet, Danilo ve tarafından yapılan tadımlar sonucunda MAVİ takım dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Danilo Şef2in imza tabağını en yakın şekilde yapan ERAY bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MasterChef elemadayı kimler oldu?

Yarışma kuralları gereği, bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray takımında BERKER'i eleme potasına gönderdiğini açıkladı. Diğer eleme adayının belirlenmesi adına takım içi oylaması yapıldı ve TANYA diğer eleme adayı olarak belirlendi.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Ebru (Kaptan)
  • Serhat
  • Tanya
  • Eray
  • Sefa
  • Berker
  • Walison
MasterChef elemadayı kimler oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Esra (Kaptan)
  • Furkan
  • Barbaros
  • Emir
  • Uğur
  • Ayyüce
  • Özgül
  • Didem
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MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 8 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
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