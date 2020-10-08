MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 8 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Türk televizyonlarının sevilen yemek yarışması 2020 MasterChef Türkiye son bölümde bugün dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin ana kadroda yarışan 16 şef adayından istedikleri yemekleri en iyi yapan takım dokunulmazlığı kazandı. Bu gelişme sonrası yarışmayı izleyenler eleme adayı kimler oldu merak ederek MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusuyla araştırmaya devam ediyor.
8 Ekim 2020 Perşembe Masterchef 2020 son bölümde MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusuna ilişkin tüm detaylar şöyle;
MasterChef 2020 8 Ekim son bölümde ana kadroda yarışan 16 şef adayı mavi ve kırmızı takım olarak şefler tarafından verilen yemekleri en iyi yapan olmak ve dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü, Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından yapılan tadımlar sonucunda MAVİ takım dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Danilo Şef2in imza tabağını en yakın şekilde yapan ERAY bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
Yarışma kuralları gereği, bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray takımında BERKER'i eleme potasına gönderdiğini açıkladı. Diğer eleme adayının belirlenmesi adına takım içi oylaması yapıldı ve TANYA diğer eleme adayı olarak belirlendi.