MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 8 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Türk televizyonlarının sevilen yemek yarışması 2020 MasterChef Türkiye son bölümde bugün dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin ana kadroda yarışan 16 şef adayından istedikleri yemekleri en iyi yapan takım dokunulmazlığı kazandı. Bu gelişme sonrası yarışmayı izleyenler eleme adayı kimler oldu merak ederek MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusuyla araştırmaya devam ediyor.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU? (8 EKİM 2020 PERŞEMBE)

8 Ekim 2020 Perşembe Masterchef 2020 son bölümde MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? sorusuna ilişkin tüm detaylar şöyle;