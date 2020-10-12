Masterchef’te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu...

Televizyonların sevilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölümde ana kadroda yarışan 16 şef adayı şampiyonluk yarışında kıran kırana mücadele etmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında Serhat, Walison, Berker, Tanya, Ebru, Sefa haftanın eleme adayı olarak seçilmişti. Bugün (11 Ekim 2020 Pazar) ekranlara gelen MasterChef eleme gecesinde Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından eleme adaylarının ürünleri tadılarak haftanın elenen ismi belli olacak. Bu kapsamda izleyenler Masterchef'te kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu?
2020 MasterChef Türkiye son bölüm eleme gecesine ilişkin izleyicilerin merak ettiği MasterChef'te kim elendi, kim gitti? Sorusu ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;
2020 MasterChef Türkiye'nin bugün (11 Ekim 2020 Pazar) ekranlara gelen son bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından ana kadroda yarışan 16 yarışmacıdan Serhat, Walison, Berker, Tanya, Ebru, Sefa bu haftanın eleme adayı olarak belirlenmişti.
Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından Bottarga (Kefal havyarı) ana malzemesiyle bir yemek hazırlamaları istendi. Verilen süre sonunda Bottarga ile yapılan ürünleri tadan jüri şefler SERHAT, BERKER, TANYA'nın yapmış olduğu yemekleri beğenerek eleme potasından çıkardı.
Eleme oyununda başarılı olamayan Sefa, Walison, Ebru ise Somer Şef'in imza yemeğini en iyi yapan olmak için mücadele ediyor. Bu yemeği en iyi yapan Sefa ve Ebru MasterChef 2020 hayallerine devam ederken, WALISON yemeği en kötü yapan isim olarak bu haftanın elenen ismi oldu.