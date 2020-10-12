Masterchef’te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu...

Televizyonların sevilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölümde ana kadroda yarışan 16 şef adayı şampiyonluk yarışında kıran kırana mücadele etmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında Serhat, Walison, Berker, Tanya, Ebru, Sefa haftanın eleme adayı olarak seçilmişti. Bugün (11 Ekim 2020 Pazar) ekranlara gelen MasterChef eleme gecesinde Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından eleme adaylarının ürünleri tadılarak haftanın elenen ismi belli olacak. Bu kapsamda izleyenler Masterchef'te kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (11 EKİM ELEME GECESİ)

2020 MasterChef Türkiye son bölüm eleme gecesine ilişkin izleyicilerin merak ettiği MasterChef'te kim elendi, kim gitti? Sorusu ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;