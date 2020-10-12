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'te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından yakında takip edilen 2020 son bölümde bugün () eleme gecesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ana kadroda yarışan 16 kişi geçtiğimiz hafta oynadıkları dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda Serhat, Walison, Berker, Tanya, Ebru, Sefa eleme adayları olarak belirlenmişti. Mehmet, Danilo ve tarafından eleme gecesinde Bottarga (Kefal havyarı) ana malzemesiyle bir yemek yapmalarını istedi. Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından elenen isim son oyun ardından açıklanacak. Bu bağlamda yarışmayı takip edenler Masterchef’te kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 11 Ekim Masterchef’te kim elendi, kim gitti? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.10.2020 18:21 Son Güncelleme: 24.10.2020 19:53 ABONE OL
Masterchef’te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu...

Televizyonların sevilen yarışma programı 2020 son bölümde ana kadroda yarışan 16 şef adayı şampiyonluk yarışında kıran kırana mücadele etmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında Serhat, Walison, Berker, Tanya, Ebru, Sefa haftanın eleme adayı olarak seçilmişti. Bugün () ekranlara gelen MasterChef eleme gecesinde Mehmet, Danilo, tarafından eleme adaylarının ürünleri tadılarak haftanın elenen ismi belli olacak. Bu kapsamda izleyenler Masterchef'te kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (11 EKİM ELEME GECESİ)

2020 MasterChef Türkiye son bölüm eleme gecesine ilişkin izleyicilerin merak ettiği MasterChef'te kim elendi, kim gitti? Sorusu ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;

Masterchef’te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu...

2020 Türkiye'nin bugün () ekranlara gelen son bölümde heyecanı yaşanıyor. Mehmet, Danilo ve tarafından ana kadroda yarışan 16 yarışmacıdan Serhat, Walison, Berker, Tanya, Ebru, Sefa bu haftanın eleme adayı olarak belirlenmişti.

Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından Bottarga (Kefal havyarı) ana malzemesiyle bir yemek hazırlamaları istendi. Verilen süre sonunda Bottarga ile yapılan ürünleri tadan jüri şefler SERHAT, BERKER, TANYA'nın yapmış olduğu yemekleri beğenerek eleme potasından çıkardı.

Masterchef’te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu...

Eleme oyununda başarılı olamayan Sefa, Walison, Ebru ise 'in imza yemeğini en iyi yapan olmak için mücadele ediyor. Bu yemeği en iyi yapan Sefa ve Ebru 2020 hayallerine devam ederken, WALISON yemeği en kötü yapan isim olarak bu haftanın elenen ismi oldu.

Masterchef’te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu...

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Ebru (Kaptan)
  • Serhat
  • Tanya
  • Eray
  • Sefa
  • Berker
  • Walison
Masterchef’te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Esra (Kaptan)
  • Furkan
  • Barbaros
  • Emir
  • Uğur
  • Ayyüce
  • Özgül
  • Didem
Masterchef’te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu...

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Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu...
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