Arka Sokaklar 561.bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Mesut ve Özcan hesaplaşıyor…

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 561.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her hafta Cuma akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide bu hafta büyük hesaplaşma var. Mesut ve Özcan arasında gergin dakikalar nefes kesecek. Geçen haftaki son bölümde ise heyecan dolu anlar yaşanmıştı. Ezgi ve Cemal birlikte çıktıkları operasyon kötü bir durum yaşarlar. Peki Arka Sokaklar 561.bölümde neler oluyor? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Mesut ve Özcan hesaplaşıyor…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 561. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Mesut, oğlu Tunç'u kendi cezaevine naklettiren Özcan ile hesaplaşıyor!

Özcan, Mesut'tan intikamını alabilmek için Tunç'u kendi cezaevine naklettirmeyi başarır. Bunu duyan Mesut çok sinirlenir. Soluğu hemen cezaevinde alır. Özcan'ı gören Mesut, Selin'in müdahale etmesine zaman kalmadan üzerine atlar. Özcan'ı, Mesut'un elinden zor alırlar. Daha da bilenen Özcan, Mesut'u yıkacak bir olaya imza atmak ister. Tunç'un bir paramağını keserek Mesut'a göndermeyi düşünür. Özcan, Mesut'a ders vermek için Tunç'un parmağını kesecek mi? Mesut, oğlunu düştüğü kötü durumdan kurtarabilecek mi? Mesut ve Özcan arasında neler yaşanacak?

Ezgi ve Cemal birlikte çıktıkları operasyon kötü bir durum yaşarlar. Peşinde oldukları adamlar hem ezgi'yi, hem de bir kadını rehin alırlar. Cemal hemen silahına davranarak Ezgi'yi rehin alan adamı vurur; fakat, diğer adam da Cemal'i vurur. Cemal'in aldığı yara ölümcül mü? Ezgi ve Cemal bu durumdan kurtulabildiler mi?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

Arka Sokaklar 561. Bölüm (16 Ekim 2020 Cuma) Fragmanı yayınlandı | Video

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut ve ekip, Tunç'un tutuklanma olayının şokunu yaşıyor!

Nikah günü Tunç'un, Kazım'ı vurmasından sonra polisler Tunç'u gözaltına alırlar. Ekip nikahı yarım bırakıp apar topar emniyete gelir. Kazım ameliyattan yoğun bakıma çıkar. İfadesi alınan Elif de hiçbir şey hatırlamıyordur. Elif'in kapısında nöbet tutan memur da olay sırasında yerinde değildir. Tunç'u kurtaracak tek şey Kazım'ın yaşayıp her şeyi itiraf etmesidir. Tunç'un avukatlığını Başak devralır. Bu esnada Kazım hayatını kaybeder.