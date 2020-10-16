Babil 16.bölüm fragmanı yayınlandı! Babil son bölümde neler oldu?

Bu akşam ekrana gelecek olan Babil 16.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümde nefes kesen sahneler izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümde Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen'e bir kez daha meydan okuyor. Son bölümde ise Ayşe'nin İrfan'la ilişkisi biraz daha derinleşmişti. Peki Babil 16.bölümde neler oldu? Babil son bölümde neler oldu?

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda'yı, İrfan'sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor. İrfan'ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşarken, Eda İrfan'ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen'e bir kez daha meydan okuyor.

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BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan adaleti sağlamak için taktik değiştirirken, Deniz'in geleceği, Eda'yı Egemen'le bir hayat düşünmeye zorluyor. Süleyman ve İlay'ın düğününün Kudret'in gövde gösterisiyle kesilmesi tansiyonu yükseltirken, Ayşe'nin İrfan'la ilişkisi biraz daha derinleşiyor.