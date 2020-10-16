Kırmızı Oda dizisinde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri sosyal medyada damga vuruyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 7.bölümde Meliha'nın olmaması izleyiciler tarafından merak edildi. Son bölümde intiharın eşiğinden dönen ve dram dolu hikayesiyle ekrana kilitleyen Meliha'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılıyor. Peki Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı mı, neden yok? Kırmızı Oda Meliha öldü mü?
Tv8 ekranlarının hız kesmeden devam eden dizisi Kırmızı Oda 7.bölümünde gözler Meliha'yı aradı. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm fragmanında Evrim Alasya'nın canlandırdığı karakteri göremeyince '' Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı mı, neden yok?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Meliha'nın dizide olmamasının sebebi belli oldu…
Kırmızı Oda dizisinde Meliha'yı canlandıran Evrim Alasya'nın diziden ayrılacağı biliniyor. Yeni bir dizi projesi olduğu bilinen Evrim Alasya artık Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterini canlandırmayacak.
Kırmızı Oda'da Meliha'nın hikayesi tüm izleyenleri derinden etkilemişti. Yayınlanan son bölümde yaşama inancını giderek kaybeden Meliha (Evrim Alasya) Doktor Hanım'la hayati bir konuşma yapar.
Ev sahibinin oğlu olan Necdet'in, Meliha'ya aşık olduğu fakat Meliha'nın Necdet'in babası Namık ile evlendiği biliniyordu. "Denize düşen yılana sarılır" sözüyle hareket eden Meliha da bir kurtuluş olarak görmüştü Namık ile beraber olmayı tercih etmişti. Ama kocasıyla ilgili anlattığı tek bir güzel anısı bile olmamasına karşın eşine dair herhangi bir olay anlatmayı da sevmiyordu.
Necdet'in başkasıyla evlendiğini anlatan Meliha, memleketine yerleşen Necdet'in kanser olduğunu ve İstanbul'a döndüğünü öğrendiğini ifade etmiş ve ardından kocasından gizli gizli Necdet'in evine gidip gelmeye başladığını anlatmıştı. Necdet duygularını gizleyemeyip; içinde onca yıldır sakladığı aşkı diline vurmuş. Meliha da bu aşka kayıtsız kalamadığını anlatmıştı. İzleyenleri kasıp kavuran Meliha'nın hikayesinin sonunda ise Necdet'in evine giden Meliha karşılaştığı manzara karşısında şaşırıp kalıyor.
Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Rahmetli Zeki Alasya ile bir akrabalığı yoktur. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
Çimentaş Spor Kulübü'nde Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan lisanslı sporcuydu. Beş yaşındayken ritmik jimnastiğe başlayan Evrim Alasya, lise yıllarında başarılı bir ritmik jimnastikçiyken tiyatroya gönül vererek 1997 yılında bitirdiği liseden sonra Konak Belediye Tiyatrosu'nun kursuna kaydını yaptırdı. 2 yıl sonra da girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuar bölümünün ardından2003 yılında Pınar çocuk tiyatrosuyla mesleğe başladı.
2010 yılında Gönülçelen dizisinin cilveli şarkıcısı "Balçiçek" rolünü canlandırırkenTuba Büyüküstün, Cansel Elçin, Onur Saylak, Günay Karacaoğlu, Ayda Aksel, İlhan Şeşen, Yasemin Çonka, Begüm Kütük Yaşaroğlu ile birlikte oynadı.
Muhteşem Yüzyıl isimli dizide 58. bölümde Nebahat Çehre'ye olan benzerliği nedeni ile onun gençliğini canlandırdı.
Evrim Alasya, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç, Ayça Bingöl, İlker Kızmaz ve Tolga Sarıtaş olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır.
Evrim Alasya, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Güneş" karakterini oynamaktadır.
Filmleri ve Dizileri :
2020- Kırmızı Oda (Meliha) (TV Dizisi)
2015 - Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)
2014 - Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)
2013 - Vicdan (TV Dizisi)
2011 - Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)
2010 - Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)
2008 - Muro - Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)
2008 - Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)
2008 - Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)
2005 - Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)
2003 - 2005 - Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)