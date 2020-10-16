Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 16 Ekim elenen ve birinci olan ismi ile puan durumu açıklandı!

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'da bu hafta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 16 Ekim elenen ve birinci olan ismi ile puan durumu açıklandı!

Kanal D’nin lezzet yarışması yeni bölümle yayınlanmaya devam ediyor. Bu haftanın finalinde gelinler arasında birincilik için rekabet yarışı var. Kaynanalar tabaklardaki puanları belirlerken en düşük ve en yüksek oy alan gelin bugün belli olacak. Programın yarışmacıları Nurcan, Zeynep, İlayda ve Aysun arasında en yüksek puanı alan beş altın bileziğin sahibi olacakken en düşük puanı alan isim ise elenecek. Peki , kim birinci oldu? 16 Ekim 2020 nasıl, beş altın bileziği kim aldı?

Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:32 Son Güncelleme: 16.10.2020 16:33 ABONE OL
Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 16 Ekim 2020 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla gerçekleşen elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta boyunca yüksek puanı toplayan yarışmacı avantajlı olurken bugün en düşük puanı alan yarışmacı elenecek. Gelinler mutfakta hünerlerini sergilerken puan durumlarını kaynanalar belirleyecek. Haftanın beşinci gününde , kim birinci oldu? 16 Ekim nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Ekranların sevilen yarışması olan yarışmacısı bugün belli oldu. Haberimizde, 16 Ekim 2020 Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan yarışmacısı ile gelinlerin puan durumuna ulaşabilirsiniz.

Nurcan oldu. Haftanın birincisi ise Zeynep oldu.

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 16 Ekim 2020 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? 16 EKİM

elenen ve birinci olan isim açıklandı. Nurcan oldu. Haftanın birincisi ise Zeynep oldu.Gelinim Mutfakta programında toplam 83 puan ile 5 bileziği Zeynep kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gündüz kuşağı yayınına damga vuran Gelinim Mutfakta, gelinleri birbirinden farklı lezzetler ile ekran karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta gün birincisi Aysun oldu. Aysun 14 Ekim Çarşamba günü de birinci olan isimdi.

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 16 Ekim 2020 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

'nın 9 Ekim 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden yarışmacı Aysun oldu.

Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin Zeynep oldu.

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Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 16 Ekim elenen ve birinci olan ismi ile puan durumu açıklandı!
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