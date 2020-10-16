Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 16 Ekim elenen ve birinci olan ismi ile puan durumu açıklandı!

Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta boyunca yüksek puanı toplayan yarışmacı avantajlı olurken bugün en düşük puanı alan yarışmacı elenecek. Gelinler mutfakta hünerlerini sergilerken puan durumlarını kaynanalar belirleyecek. Haftanın beşinci gününde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 16 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan yarışmacısı bugün belli oldu. Haberimizde, 16 Ekim 2020 Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan yarışmacısı ile gelinlerin puan durumuna ulaşabilirsiniz.
Gelinim Mutfakta elenen isim Nurcan oldu. Haftanın birincisi ise Zeynep oldu.
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklandı.Gelinim Mutfakta elenen isim Nurcan oldu. Haftanın birincisi ise Zeynep oldu.Gelinim Mutfakta programında toplam 83 puan ile 5 bileziği Zeynep kazandı.
Gündüz kuşağı yayınına damga vuran Gelinim Mutfakta, gelinleri birbirinden farklı lezzetler ile ekran karşısına çıktı. Gelinim Mutfakta gün birincisi Aysun oldu. Aysun 14 Ekim Çarşamba günü de birinci olan isimdi.
Gelinim Mutfakta'nın 9 Ekim 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden yarışmacı Aysun oldu.
Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin Zeynep oldu.