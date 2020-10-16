Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 16 Ekim elenen ve birinci olan ismi ile puan durumu açıklandı!

Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta boyunca yüksek puanı toplayan yarışmacı avantajlı olurken bugün en düşük puanı alan yarışmacı elenecek. Gelinler mutfakta hünerlerini sergilerken puan durumlarını kaynanalar belirleyecek. Haftanın beşinci gününde Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 16 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan yarışmacısı bugün belli oldu. Haberimizde, 16 Ekim 2020 Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan yarışmacısı ile gelinlerin puan durumuna ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta elenen isim Nurcan oldu. Haftanın birincisi ise Zeynep oldu.