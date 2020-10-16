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43.bölüm fragmanı izle: Hercai yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarına Cuma akşamları gelen 43.bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai yeni bölümde; Reyyan, Miran ile arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyecek ve onunla konuşmanın bir yolunu arayacak. Öte yandan Aslan ise Reyyan ile yakın olmak isteyecek ve bunun yollarını arayacak. Haberimizin içerisinden fragmanı izleyebilir, detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 14:33 Son Güncelleme: 16.10.2020 14:42 ABONE OL
Hercai 43.bölüm fragmanı izle: Hercai yeni bölümde neler olacak?

Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai yeni bölümde; Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Peki; Hercai yeni bölümde neler olacak?

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.

Hercai 43. Bölüm (16 Ekim 2020 Cuma) Bölüme damga vuran ölümcül sahne | Video

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Hercai 43.bölüm fragmanı izle: Hercai yeni bölümde neler olacak?
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