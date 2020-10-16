Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Televizyonlarda yayınlanan Gelinim Mutfakta isimli yarışma programında Kıbrıs Tatlısı yapılması sonrasında bu tatlının tarifini ve yapılışını merak edenler Kıbrıs tatlısı tarifine ilişkin Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. İşte o tarif…



KIBRIS TATLISI TARİFİ: KIBRIS TATLISI NASIL YAPILIR, GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Yunan tatlısı olarak da bilinen Kıbrıs tatlısı pratik hazırlanışı ile ev hanımlarının sofrasında yer almaktadır. Birçok ev hanımı Kıbrıs tatlısının nasıl yapıldığını bilse de genel olarak Kıbrıs tatlısının tarifi en çok araştırılan tarifler arasındadır. Kıbrıs tatlısı için gerekenler şunlardır…

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz

Yarım su bardağı sıvıyağ

Yarım su bardağı şeker

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Kreması için:

1 paket kremşanti

1 paket vanilya

1 su bardağı nişasta

1 litre süt

Yarım su bardağı şeker

Şerbeti için:

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

1 paket vanilya

Kıbrıs tatlısı yapılışı:

İlk önce bir tencereye su ve şekeri alarak kaynatın. Şerbet kıvamına geldiği zaman vanilyayı içerisine atarak soğumaya bırakın. Keki hazırlamak için bir kaba yumurta ve şekeri alarak köpürtmeye başlayın. Daha sonra diğer malzemeleri yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kıvama geldikten sonra yağladığınız borcamın içine hazırladığınız karışımı boşaltın. Fırının derecesini 180 derece ayarlayıp 30 dakika pişirin.

Krema yapılışı: