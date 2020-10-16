Dün gece MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

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Dün gece ’te eleme adayı kimler oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

ekranlarının uzun soluklu yarışma programı 2020 son bölümde, Mehmet, Danilo ve tarafından ana kadroda yarışan 16 şef adayından İspanyol mutfağından bir menü hazırlamaları istendi. Mavi ve kırmızı takımda yarışan yarışmacılar dokunulmazlık kazanmak adına en iyi menüyü çıkarmak için ter döktü. Ürünlerini hazırlayan mavi ve kırmızı takım Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılarak günün dokunulmaz takımı belirlendi. Başarısı olan takım ise bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında karşı karşıya gelecek. Bu bağlamda yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? İşte bireysel dokunulmazlığı kazanan isim…

Giriş Tarihi: 16.10.2020 07:04 Son Güncelleme: 20.10.2020 04:46 ABONE OL
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı 2020 son bölümde, ana kadroda yarışan 16 şef adayı bugün () İspanyol mutfağı esintisi yaşattı. Mehmet, Danilo ve tarafından İspanyol mutfağı lezzetlerinde bir menü oluşturması istenilen yarışmacıla dokunulmazlık oyununun kazananı olmak için ter döktü. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından, hazırlanan menülerin tadılması sonrasında mavi – kırmızı takımlar arasından dokunulmazlığı alan taraf belli oldu. Başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında karşılaşıyor. Bu bağlamda yarışmanın takipçileri MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? merak ederek araştırma yapmaya başladı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU? (15 EKİM 2020 PERŞEMBE)

15 Ekim 2020 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? - MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? gibi sorular merak ediliyor. Dokunulmazlık oyunu, bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları olan isimlere ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve tarafından mavi ve kırmızı takımı oluşturan 16 ana kadro yarışmacısından İspanyol lezzetlerinde birer menü yapmaları istendi. Yarışmada kıyasıya mücadele eden mavi ve kırmızı takımın ürünlerini tadan Mehmet, Danilo ve Somer Şef, menü genelinde KIRMIZI takımın yemeklerini beğenerek günün dokunulmaz takımı olarak Kırmızı takımı seçti.


Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım karşısında başarısız olan mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından istenen yemeği en iyi yapan Furkan, Esra ve Tanya arasından ESRA, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Öte yandan bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra kendi takımından EMİR'i seçerek eleme potasına gönderdi. Bu safhanın ardından mavi takım içerisindeki eleme adayı oylaması sonrası günün diğer eleme adayı da UĞUR olarak belirlendi.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Sefa (Kaptan)
  • Serhat
  • Barbaros
  • Eray
  • Özgül
  • Ayyüce
  • Didem
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Uğur (Kaptan)
  • Furkan
  • Esra
  • Emir
  • Berker
  • Tanya
  • Ebru
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

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Dün gece MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
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