Dün gece MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde, ana kadroda yarışan 16 şef adayı bugün (15 Ekim 2020 Perşembe) İspanyol mutfağı esintisi yaşattı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından İspanyol mutfağı lezzetlerinde bir menü oluşturması istenilen yarışmacıla dokunulmazlık oyununun kazananı olmak için ter döktü. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından, hazırlanan menülerin tadılması sonrasında mavi – kırmızı takımlar arasından dokunulmazlığı alan taraf belli oldu. Başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında karşılaşıyor. Bu bağlamda yarışmanın takipçileri MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? merak ederek araştırma yapmaya başladı.
15 Ekim 2020 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? - MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? gibi sorular merak ediliyor. Dokunulmazlık oyunu, bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları olan isimlere ilişkin detaylar şöyle;
MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından mavi ve kırmızı takımı oluşturan 16 ana kadro yarışmacısından İspanyol lezzetlerinde birer menü yapmaları istendi. Yarışmada kıyasıya mücadele eden mavi ve kırmızı takımın ürünlerini tadan Mehmet, Danilo ve Somer Şef, menü genelinde KIRMIZI takımın yemeklerini beğenerek günün dokunulmaz takımı olarak Kırmızı takımı seçti.
Dokunulmazlık oyununda kırmızı takım karşısında başarısız olan mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından istenen yemeği en iyi yapan Furkan, Esra ve Tanya arasından ESRA, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.
Öte yandan bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra kendi takımından EMİR'i seçerek eleme potasına gönderdi. Bu safhanın ardından mavi takım içerisindeki eleme adayı oylaması sonrası günün diğer eleme adayı da UĞUR olarak belirlendi.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
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