Dün gece MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 15 Ekim 2020 Perşembe MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...

Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde, ana kadroda yarışan 16 şef adayı bugün (15 Ekim 2020 Perşembe) İspanyol mutfağı esintisi yaşattı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından İspanyol mutfağı lezzetlerinde bir menü oluşturması istenilen yarışmacıla dokunulmazlık oyununun kazananı olmak için ter döktü. Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından, hazırlanan menülerin tadılması sonrasında mavi – kırmızı takımlar arasından dokunulmazlığı alan taraf belli oldu. Başarısız olan takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında karşılaşıyor. Bu bağlamda yarışmanın takipçileri MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? merak ederek araştırma yapmaya başladı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU? (15 EKİM 2020 PERŞEMBE)

15 Ekim 2020 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? - MasterChef'te eleme adayı kimler oldu? gibi sorular merak ediliyor. Dokunulmazlık oyunu, bireysel dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları olan isimlere ilişkin detaylar şöyle;