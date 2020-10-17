Çatı Katı Aşk 15.bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu? Şirin tüm dengeleri değiştiriyor!

Kanal D ekranlarının Cumartesi akşamı yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinin 15.bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Şirin tüm dengeleri değiştiriyor. Mahalleye gelişiyle olayların kadını olan Şirin, belalardan kurtulamıyor. Son bölümde ise Ayşen, öz annesi ile yurt dışına gidiyor ve Şirin de mahalleye bomba gibi düşmüştür. Peki Çatı Katı Aşk 15.bölümde neler oluyor? Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Şirin bütün dengeleri değiştiriyor!

Şirin, Yılmaz ailesine kendisini sevdiriyor! Maceralar ise seyir değiştiriyor. Ateş ve Şirin kendilerini tehlikeli bir durumun ortasında buluyor!

Mahalleye gelişiyle olayların kadını olan Şirin, belalardan kurtulamıyor. Yasemin, Demir ve Ateş'te Şirin'in peşine düşenlerden nasibini alıyor! Peki, Şirin'in peşindeki adamlar kim?

Çatı Katı Aşk 15. Bölüm (17 Ekim 2020 Cumartesi) Büyük aşka mafya darbesi | Video

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşen, öz annesi ile yurt dışına gidiyor ve Şirin de mahalleye bomba gibi düşüyor!

Ayşen, Şenay'ın annesi olduğunu öğrenince bir karar vermek zorunda kalıyor. Yılmaz Ailesi ile bu durum konuşuluyor ve karar Ayşen'e bırakılıyor. Gerçek babasının ölüm döşeğinde onu beklediğinden ve ucu kaçmış olan Ateş aşkı yüzünden Ayşen net bir karar alıyor. Bu kararı Yılmaz Ailesi ve Ateş'i derinden sarsıyor. Ayşen, annesi ile giderken vedalaşmaları duygu dolu anlara sahne oluyor.

Bu sırada Yasemin'in kuzeni olduğunu öğrendiğimiz Şirin, Ateş ile karakolluk olunan bir olayla tanışıyorlar. Ayrıldığı sevgilisi Ateş'in de olduğu ortamda Şirin'e sert davranıyor. Ateş bu duruma kayıtsız kalamıyor ve adam ile kavga ediyor. Sevgilisinin yanında adamları da olunca kavga büyüyor ve Şirin de olaya dahil oluyor. İkisi de karakolluk oluyorlar. Sabah olunca ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Yasemin kuzeni Şirin'i görüyor ve Ateş'i şaşırtan bir duruma neden oluyor.