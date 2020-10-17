AÇIKLANDI! Reyting sonuçlarının galibi kim oldu? Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo, Babil, Hercai... Reyting sonuçları birincisi hangi dizi?

Ramo, Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Kırmızı Oda isimli iddialı yapımlar geçtiğimiz akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelirken binlerce kişi reyting sonuçları için araştırmalarına başladı. Başladıkları ilk günden itibaren dikkatleri üzerine toplayan yapımlarda geçtiğimiz günün birincisi kim olacak merak ediliyor. Öte yandan her gün bir önceki güne ait reytinglerin açıkladığı biliniyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ekim Reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte tüm detaylar…
16 Ekim yayın akışına göre; geçtiğimiz akşam ekranlara gelen diziler arasında kıyasıya bir mücadele vardı. Özellikle son zamanlarda en çok tartışılan yapım Kırmızı Oda bu kapsamda en çok dikkat çeken diziler arasında yerini alırken gözler bugün açıklanacak olan reyting sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi…
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DÜN AKŞAM TV'DE NE VARDI?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Babil
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Çocukluk
22:45 Çocukluk- Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 YAYIN AKIŞI
18:15 En Şık Benim
20:00 Kırmızı Oda