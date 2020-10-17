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Haberler Medya Haberleri AÇIKLANDI! Reyting sonuçlarının galibi kim oldu? Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo, Babil, Hercai... Reyting sonuçları birincisi hangi dizi?

AÇIKLANDI! Reyting sonuçlarının galibi kim oldu? , , Ramo, Babil, ... Reyting sonuçları birincisi hangi dizi?

Reyting sonuçları mücadelesinde geçtiğimiz akşam ekranlarında Ramo, Kanal D'de , 'de Babil, Atv'de Harcai ve Tv8 ekranlarında ise izleyenleri ile buluşan yapımlar arasında yerini aldı. Yeni bölümleri ile ekranlara gelen diziler reytinglerde birinci olabilmek adına yarışırken öte yandan medya gündemini yakından takip edenler sabah saatlerinden itibaren araştırmalarına başladı. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.10.2020 10:45 Son Güncelleme: 17.10.2020 10:46 ABONE OL
Dünün reyting sonuçları 16 Ekim 2020 açıklandı mı? Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo, Babil, Hercai... Reyting sonuçlarının galibi kim oldu?

Ramo, , Babil, ve isimli iddialı yapımlar geçtiğimiz akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelirken binlerce kişi reyting sonuçları için araştırmalarına başladı. Başladıkları ilk günden itibaren dikkatleri üzerine toplayan yapımlarda geçtiğimiz günün birincisi kim olacak merak ediliyor. Öte yandan her gün bir önceki güne ait reytinglerin açıkladığı biliniyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte tüm detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? DÜNÜN REYTİNG BİRİNCİSİ KİM, HANGİ DİZİ OLDU?

16 Ekim yayın akışına göre; geçtiğimiz akşam ekranlara gelen diziler arasında kıyasıya bir mücadele vardı. Özellikle son zamanlarda en çok tartışılan yapım Kırmızı Oda bu kapsamda en çok dikkat çeken diziler arasında yerini alırken gözler bugün açıklanacak olan reyting sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi…

Dünün reyting sonuçları 16 Ekim 2020 açıklandı mı? Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo, Babil, Hercai... Reyting sonuçlarının galibi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOTAL İLK 10 PROGRAM
2 KANAL D
3 COCUKLUK FOX
4 RAMO SHOW TV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 HERCAI ATV
8 ESRA EROL'DA ATV
9 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
10 SHOW ANA HABER SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
1 KIRMIZI ODA TV8
2 KIRMIZI ODA (OZET) TV8
3 COCUKLUK FOX
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1
6 BABIL STAR TV
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 ARKA SOKAKLAR KANAL D
9 RAMO SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV
Dünün reyting sonuçları 16 Ekim 2020 açıklandı mı? Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo, Babil, Hercai... Reyting sonuçlarının galibi kim oldu?

DÜN AKŞAM TV'DE NE VARDI?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Babil

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Çocukluk
22:45 Çocukluk- Tekrar

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00


TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:00 Seksenler
18:55 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"

TV8 YAYIN AKIŞI

18:15 En Şık Benim
20:00

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AÇIKLANDI! Reyting sonuçlarının galibi kim oldu? Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo, Babil, Hercai... Reyting sonuçları birincisi hangi dizi?
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