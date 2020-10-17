AÇIKLANDI! Reyting sonuçlarının galibi kim oldu? Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo, Babil, Hercai... Reyting sonuçları birincisi hangi dizi?

Ramo, Arka Sokaklar, Babil, Hercai ve Kırmızı Oda isimli iddialı yapımlar geçtiğimiz akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelirken binlerce kişi reyting sonuçları için araştırmalarına başladı. Başladıkları ilk günden itibaren dikkatleri üzerine toplayan yapımlarda geçtiğimiz günün birincisi kim olacak merak ediliyor. Öte yandan her gün bir önceki güne ait reytinglerin açıkladığı biliniyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ekim Reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte tüm detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? DÜNÜN REYTİNG BİRİNCİSİ KİM, HANGİ DİZİ OLDU?

16 Ekim yayın akışına göre; geçtiğimiz akşam ekranlara gelen diziler arasında kıyasıya bir mücadele vardı. Özellikle son zamanlarda en çok tartışılan yapım Kırmızı Oda bu kapsamda en çok dikkat çeken diziler arasında yerini alırken gözler bugün açıklanacak olan reyting sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi…