Kırmızı Oda dizisinden Evrim Alasya’nın canlandırdığı Meliha neden yok, ayrıldı mı? Kırmızı Oda Meliha öldü mü?

Kırmızı Oda dizisinde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha karakteri sosyal medyada damga vuruyor. Ekrana gelen olan 7.bölümde Meliha'nın olmaması izleyiciler tarafından merak edildi. Son bölümde intiharın eşiğinden dönen ve dram dolu hikayesiyle ekrana kilitleyen Meliha'nın diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılıyor. Peki Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı mı, neden yok? Kırmızı Oda Meliha öldü mü?

KIRMIZI ODA MELİHA NEDEN YOK, ÖLDÜ MÜ?

Tv8 ekranlarının hız kesmeden devam eden dizisi Kırmızı Oda 7.bölümünde gözler Meliha'yı aradı. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm fragmanında Evrim Alasya'nın canlandırdığı karakteri göremeyince '' Evrim Alasya'nın canlandırdığı Meliha Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı mı, neden yok?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Meliha'nın dizide olmamasının sebebi belli oldu…