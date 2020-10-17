Star TV ekranlarında yeni başlayan İyi Günde Kötü Günde 6.bölüm ile final kararı aldı. Bu akşam 6. Son bölümü ile ekranlara gelecek olan yapımda Leyla ve Sarp'ın duygusal sahneleri damga vuracak. Başrollerinde güzel oyuncu Elçin Sangu, Yasemin Allen gibi birçok ünlü ismi barındıran kadrosu ile dikkatleri çeken yapım yayınladığı fragman ile ekranlara veda edeceğini resmen duyurdu. Peki, İyi Günde Kötü Günde final mi, neden bitiyor? Final fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde neden final yapıyor?
İyi Günde Kötü Günde final bölümü bu akşam Star TV'de ekrana gelecek. Reytinglerin git gide düşmesi Star TV'nin final kararı almasında etkili olduğu biliniyor…
Başrol oyuncusu Elçin Sangu final kararı alan dizisi hakkında şu ifadelerde bulundu;
"Ne olursa olsun bu kadar zor zamanlarda bu kadar insanın özveriyle çalıştığı işlerden bahsediyoruz. Siz, biz. Daha çok alanda, sahada çalışan insanlar için 6 bölüm değil yani. Ben bunu eskiden de kabul edemiyordum. Şu anda kabul etmiş değilim. 6 bölümde bir işin kendini anlatabilmesi mümkün değil. Dolayısı ile orada demek ki başka dinamikler devreye gidiyor. Kanal matematiklerini siz bilirsiniz."
İyi Günde Kötü Günde 6. Bölüm Final! (17 Ekim 2020 Cumartesi) Aşk hikayesine veda... | Video
Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.
Sarp, Melisa'yı da alıp Londra'ya dönmeye karar verir. Leyla bu haberi öğrenince karışık duygular hisseder. Acaba bu haber onu mutlu mu etmiştir mutsuz mu? Sarp bir süre ıssız bir koyda inzivaya çekilir. Leyla kendini Sarp'ın yanında bulur. İkili birlikte herkesten uzak bir gün geçirirler.