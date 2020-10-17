İyi Günde Kötü Günde final mi, neden bitiyor? Final fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde neden final yapıyor?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FİNAL Mİ, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Başrol oyuncusu Elçin Sangu final kararı alan dizisi hakkında şu ifadelerde bulundu;

"Ne olursa olsun bu kadar zor zamanlarda bu kadar insanın özveriyle çalıştığı işlerden bahsediyoruz. Siz, biz. Daha çok alanda, sahada çalışan insanlar için 6 bölüm değil yani. Ben bunu eskiden de kabul edemiyordum. Şu anda kabul etmiş değilim. 6 bölümde bir işin kendini anlatabilmesi mümkün değil. Dolayısı ile orada demek ki başka dinamikler devreye gidiyor. Kanal matematiklerini siz bilirsiniz."

İyi Günde Kötü Günde 6. Bölüm Final! (17 Ekim 2020 Cumartesi) Aşk hikayesine veda... | Video

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 6.FİNAL BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.