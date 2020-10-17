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final mi, neden bitiyor? Final fragmanı yayınlandı! yapıyor?

Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay gibi ünlü isimlerin yer aldığı final bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Henüz yayın hayatının başlarında olsa da final kararı alan dizinin son bölümünde Sarp, Melisa’yı da alıp Londra’ya dönmeye karar verir. Leyla bu haberi öğrenince karışık duygular hissetmiştir. Dizinin sona erecek olmasıyla alakalı olarak başrol oyuncusu Elçin Sangu’dan açıklama geldi. Peki , neden bitiyor? Final fragmanı yayınlandı! yapıyor?

Giriş Tarihi: 17.10.2020 17:30 ABONE OL
İyi Günde Kötü Günde final mi, neden bitiyor? Final fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde neden final yapıyor?

Star TV ekranlarında yeni başlayan 6.bölüm ile final kararı aldı. Bu akşam 6. Son bölümü ile ekranlara gelecek olan yapımda Leyla ve Sarp'ın duygusal sahneleri damga vuracak. Başrollerinde güzel oyuncu Elçin Sangu, Yasemin Allen gibi birçok ünlü ismi barındıran kadrosu ile dikkatleri çeken yapım yayınladığı fragman ile ekranlara veda edeceğini resmen duyurdu. Peki, , neden bitiyor? Final fragmanı yayınlandı! yapıyor?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FİNAL Mİ YAPIYOR?

İyi Günde Kötü Günde final bölümü bu akşam Star TV'de ekrana gelecek. Reytinglerin git gide düşmesi Star TV'nin final kararı almasında etkili olduğu biliniyor…

İyi Günde Kötü Günde final mi, neden bitiyor? Final fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde neden final yapıyor?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FİNAL Mİ, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Başrol oyuncusu Elçin Sangu final kararı alan dizisi hakkında şu ifadelerde bulundu;

"Ne olursa olsun bu kadar zor zamanlarda bu kadar insanın özveriyle çalıştığı işlerden bahsediyoruz. Siz, biz. Daha çok alanda, sahada çalışan insanlar için 6 bölüm değil yani. Ben bunu eskiden de kabul edemiyordum. Şu anda kabul etmiş değilim. 6 bölümde bir işin kendini anlatabilmesi mümkün değil. Dolayısı ile orada demek ki başka dinamikler devreye gidiyor. Kanal matematiklerini siz bilirsiniz."

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İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 6.FİNAL BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.

İyi Günde Kötü Günde final mi, neden bitiyor? Final fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde neden final yapıyor?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp, Melisa'yı da alıp Londra'ya dönmeye karar verir. Leyla bu haberi öğrenince karışık duygular hisseder. Acaba bu haber onu mutlu mu etmiştir mutsuz mu? Sarp bir süre ıssız bir koyda inzivaya çekilir. Leyla kendini Sarp'ın yanında bulur. İkili birlikte herkesten uzak bir gün geçirirler.

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İyi Günde Kötü Günde final mi, neden bitiyor? Final fragmanı yayınlandı! İyi Günde Kötü Günde neden final yapıyor?
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