Flaş iddia! Kırmızı Oda Alya hikayesi nedir, gerçek adı ne? Kırmızı Oda Alya ile İstanbullu Gelin Yaz aynı kişi mi?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda özellikle Alya karakteri ile dikkatleri üzerine toplarken yapımdaki bu hikayenin İstanbullu Gelin ile benzerlikleri dikkat çekiyor. İddiaya göre İstanbullu Gelin dizisi ile hikayesi anlatılan Yaz karakteri Kırmızı Oda Alya ile aynı kişinin hikayesini konu ediniyor. Peki, Peki, Kırmızı Oda Alya ile İstanbullu Gelin Yaz aynı kişi mi? Kırmızı Oda Alya hikayesi nedir? İşte detaylar…
Son zamanların en çok konuşulan yapımları arasında yerini alan Kırmızı Oda Alya'nın hikayesi ile izleyenleri ekranlara kilitliyor. Melisa Sözen'in başarılı oyunculuğu ile hayat verdiği karakterin gerçek bir hayat hikayesi olduğu bilinirken öte yandan bu kişinin İstanbullu Gelin'de de anlatılan Yaz karakteri olduğu iddia edildi!
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Hayata Dön' kitabından uyarlanan dizide başrolü oynayan Süreyya karakteri kitapta şizofrendi ve kızı Yaz'a psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Ancak İstanbullu Gelin'de Süreyya'nın bu durumu anlatılmadı. Hatta şizofreni oynaması gereken Süreyya'nın bazı özellikler dizideki İpek karakterine verilmişti.
Bir iddiaya göre ise Kırmızı Oda'nın Alya'sı İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı. Yapımcı kuruluştan henüz bu hikayeyi doğrulayan bir açıklama gelmese de hikayedeki benzerlikler dikkatleri çekti...
MELİSA SÖZEN KİMDİR?
6 Temmuz 1985 tarihinde dünyaya gelen Melisa Sözen İstanbul doğumludur. İlk kez Yedi Kocalı Hürmüz isimli müzikal ile 14 yaşında izleyici karşısına çıkmıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.
2004/2005 yılları arasında yayınlanan Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmış ve geniş kitlelerce tanınır hale gelmiştir. 2012 yılında Şubat dizisinde rol alan Melisa Sözen, rol arkadaşı Alican Yücesoy ile tanıştıktan sonra Roma'da sade bir törenle evlenmiş ancak evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı alarak 20 Şubat 2014 tarihinde boşanmışlardır.