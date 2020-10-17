Flaş iddia! Kırmızı Oda Alya hikayesi nedir, gerçek adı ne? Kırmızı Oda Alya ile İstanbullu Gelin Yaz aynı kişi mi?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kırmızı Oda özellikle Alya karakteri ile dikkatleri üzerine toplarken yapımdaki bu hikayenin İstanbullu Gelin ile benzerlikleri dikkat çekiyor. İddiaya göre İstanbullu Gelin dizisi ile hikayesi anlatılan Yaz karakteri Kırmızı Oda Alya ile aynı kişinin hikayesini konu ediniyor. Peki, Peki, Kırmızı Oda Alya ile İstanbullu Gelin Yaz aynı kişi mi? Kırmızı Oda Alya hikayesi nedir? İşte detaylar…

KIRMIZI ODA ALYA İLE İSTANBULLU GELİN YAZ AYNI KİŞİ Mİ? KIRMIZI ODA ALYA KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Son zamanların en çok konuşulan yapımları arasında yerini alan Kırmızı Oda Alya'nın hikayesi ile izleyenleri ekranlara kilitliyor. Melisa Sözen'in başarılı oyunculuğu ile hayat verdiği karakterin gerçek bir hayat hikayesi olduğu bilinirken öte yandan bu kişinin İstanbullu Gelin'de de anlatılan Yaz karakteri olduğu iddia edildi!