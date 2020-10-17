Masumlar Apartmanı 6.bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Safiye ve Gülben’in sahnesi damga vurdu!

Masumlar Apartmanı 6.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Safiye ve Gülben'in sahneleri izleyiciye komik anlar yaşatacak. 20 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümde Han'ı zorlu görevler bekliyor. Son bölümde ise Han ve İnci balayı için evden çıkarken ikilinin sorunları peşlerini bırakmaz. Peki Masumlar Apartmanı 6.bölümde neler oluyor? İşte Masumlar Apartmanı son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı…

MASUMLAR APARTMANI 6.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Masumlar Apartmanı 6.bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. 20 Ekim 2020 Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde Safiye ve Gülben'in sahneleri izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı…

Masumlar Apartmanı 6. Bölüm'den ilk görüntüler yayınlandı! Büyük kabus... | Video

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Memduh'la yaşadığı kavga sonrası Han'dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci'yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat'ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege'nin atacağı bir adım İnci ve Memduh'u zor durumda bırakır.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben'e Han'ın evlendiğini söyler. Safiye'nin dünyası başına yıkılacaktır.