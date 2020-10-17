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konusu ne? filmi oyuncuları kim?

Aksiyon ve gerilim türündeki bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde Mischa Barton, Ving Rhames gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapımın konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Heyecanlı sahnelerin yer aldığı yapımda 911 acil çağrı merkezi operatörü olan Pamela’nın kızı ve polis kocası, gizemli bir adam tarafından kaçırılarak rehine olarak tutulması izleyicisini ekrana kilitleyecek. Peki filmi konusu ne? kim?

Giriş Tarihi: 17.10.2020 17:35 ABONE OL
Operatör filmi konusu ne? Operatör filmi oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu akşam ekrana gelecek olan Operatör filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2015 yılında vizyona giren aksiyon türündeki yapım heyecan dolu sahneleriyle de yoğun ilgi görüyor. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncularıyla Operatör filmi konusu ne? Operatör filmi oyuncuları kim?

OPERATÖR FİLMİ KONUSU

911 acil çağrı merkezi operatörü olan Pamela'nın kızı ve polis kocası, gizemli bir adam tarafından kaçırılarak rehine olarak tutulur. Adam, polisten şehirdeki tüm polis ve itfaiye birimlerine anonslar yaparak belli merkezlere yönlendirmesini ister. Şehir tarihinin en büyük suçu işlenirken Pamela, zamana karşı yarışmaktadır. Kocasının ise karşısında iki seçenek vardır; ya kızını, ya da şehri kurtaracaktır.

OPERATÖR FİLMİ OYUNCULARI

Mischa Barton

Ving Rhames

Michael Pare

Luke Goss

Tony Demill

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Operatör filmi konusu ne? Operatör filmi oyuncuları kim?
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