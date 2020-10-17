Beyazperdenin ardından bu akşam ekrana gelecek olan Operatör filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2015 yılında vizyona giren aksiyon türündeki yapım heyecan dolu sahneleriyle de yoğun ilgi görüyor. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncularıyla Operatör filmi konusu ne? Operatör filmi oyuncuları kim?

OPERATÖR FİLMİ KONUSU

911 acil çağrı merkezi operatörü olan Pamela'nın kızı ve polis kocası, gizemli bir adam tarafından kaçırılarak rehine olarak tutulur. Adam, polisten şehirdeki tüm polis ve itfaiye birimlerine anonslar yaparak belli merkezlere yönlendirmesini ister. Şehir tarihinin en büyük suçu işlenirken Pamela, zamana karşı yarışmaktadır. Kocasının ise karşısında iki seçenek vardır; ya kızını, ya da şehri kurtaracaktır.

OPERATÖR FİLMİ OYUNCULARI

Mischa Barton

Ving Rhames

Michael Pare

Luke Goss

Tony Demill