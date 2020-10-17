Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında? Survivor Sabriye Şengül nereli? İşte merak edilen hayatı!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sabriye Şengül sosyal medyada trend isimler arasında yer alıyor. Türk Kickboksçu ve Boksör Sabriye, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmasında duygusal tavırları ve başarılı performansıyla tanınan Sabriye Şengül'ün hayatı, yaşı, boyu ve kilosu gibi bilgiler merak edilmeye başladı. 1988 Trabzon doğumlu olduğu bilinen Sabriye Şengül kimdir, kaç yaşında, kilosu ve boyu kaç, nereli?
Sabriye Şengül 12 Kasım 1988 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğmuştur. Spora hentbol oynayarak başladı. Daha sonra hentbol hocasının tavsiyesiyle 2006'da boksa yöneldi. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.
İşte Sabriye Şengül hayatı ve hakkında merak edilenleri...
Sabriye Şengül 1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Spora hentbol oynayarak başladı. 2006'da ise boksa başladı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.
2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül, ilk olarak hentbolla kariyerine başladı daha sonra kickboks'a yöneldi. Boksa başladıktan yaklaşık 6 ay sonra 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Sabriye Şengül, ailesinden bir süre boks yaptığını sakladı. Fakat şampiyon olduktan sonra gazetelerde haberi çıkınca ailesine söylemek zorunda kaldı.
Sabriye Şengül'ün ailesi ilk başlarda istemese bile zamanda en büyük destekçileri oldular. Boks ve Kickboks'ta 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Sabriye Şengül'ün K1 Dünya Karması ve Uluslararası boks şampiyonluğu bulunmaktadır.
Ayrıca TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor isimli yarışmada da 2017 ve 2019 sezonlarında yarışmıştır.