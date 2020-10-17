Sinan Özen ve Burcu Kartal çiftinin kızları Neva 7.kez ameliyat masasına yatırıldı. Çiftin kızına sosyal medyadan destek mesajları yağarken konuya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının hayranları Sinan Özen'in kızı Neva'nın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Sinan Özen kimdir? Sinan Özen'in kızı Neva'nın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?
Sinan Özen, 1 Mart 1964 yılında Rize, Çayeli'de dünyaya geldi. Babasının işi dolasıyla çocukluğunun bir kısmı İzmit'de geçti. Ailesiyle birlite İstanbul'a yerleşen Sinan Özen, ilk ve ortaokulu burada bitirdi. Ardından lise eğitimi için Rize Endüstri Meslek Lisesi Torna Tasviye bölümüne devam etti.
Sinan Özen'in kızı Neva'nın bağırsaklarında rahatsızlık olduğu biliniyor. 56 yaşındaki Özen'in kızı Neva, bağırsaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bu sabah 7. kez ameliyata alındı.
Çift, ameliyathane kapısında duygu dolu anlar yaşadı. Özen, "Nevamızı önce Allah'a sonra 7'nci kez doktorlarımıza emanet ettik" dedi.
Sinan Özen, 1 Mart 1964 yılında Rize, Çayeli'de dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerek mesleği ile ilgili iş girişimlerinde bulundu. Ancak lise döneminden başlayan müzik sevgisi onu başka yönlere kaydırdı. 1981 yılında bir gazetenin açmış olduğu ses yarışmasına katıldı. Ancak yarışmayı kazanmasına rağmen istediği fırsatlar önüne gelmedi. Daha sonra bir arkadaşı vasıtasıyla tanışmış olduğu Süheyla Altmışdört'ten nota ve solfej dersleri almaya başladı. Ardından Udi İrfan Özbakır'dan ud ve nota dersleri ladı. Hocalarının desteği ile 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi.
Profesyonel müzik yaşamına 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle girdi. Okey Plakçılık ile anlaşan büm çıkardı. Bu albümlerde onu üne kavuşturacak "Öpsene Beni", "Ölürüm Yoluna", "Sigaramın Dumanı Sen" ve "Evlere Şenlik" gibi parçalarla kısa zamanda müzik dünyasında kendine yer edindi. 1998 yılında Akbak Plakçılık'a geçtikten sonra burada "Tek Başına", "Serseri Gönlüm", "Gitsem Uzaklara" ve "Islak Islak" albümlerini çıkarttı. Sanatçının en son 2007 yılında Sinan Plakçılıktan "Ödün Vermem" adlı albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.
2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren Sinan Özen'in Neva ve Sanber adında iki çocuğu var.