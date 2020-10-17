Sinan Özen ve Burcu Kartal çiftinin kızları Neva 7.kez ameliyat masasına yatırıldı. Çiftin kızına sosyal medyadan destek mesajları yağarken konuya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının hayranları Sinan Özen'in kızı Neva'nın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Sinan Özen kimdir? Sinan Özen'in kızı Neva'nın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?

SİNAN ÖZEN KİMDİR?

Sinan Özen, 1 Mart 1964 yılında Rize, Çayeli'de dünyaya geldi. Babasının işi dolasıyla çocukluğunun bir kısmı İzmit'de geçti. Ailesiyle birlite İstanbul'a yerleşen Sinan Özen, ilk ve ortaokulu burada bitirdi. Ardından lise eğitimi için Rize Endüstri Meslek Lisesi Torna Tasviye bölümüne devam etti.