Suçlular Takımı filminin konusu nedir? Suçlular Takımı filminin oyuncuları kimler?

Suçlular Takımı filmi Televizyon ekranlarına geliyor. Film 2018 yılı yapımı olup aynı zamanda aksiyon türündedir. Farklı yeteneklerle donanmış imkansız bir soygun planı yapılan film oldukça sürükleyici. Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Suçlular Takımı filminin konusu nedir? Suçlular Takımı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

SUÇLULAR TAKIMI FİLMİNİN KONUSU

Merkez Bankası her gün 120 milyon dolar nakit parayı dolaşımdan alıp imha etmektedir. Şehrin en başarılı silahlı soygun çetesi de Los Angeles'ın ünlü bankasının günlük olarak imha ettiği bu paraları almak için imkansız bir soygun planına girişir. Ancak farklı yeteneklerle donanmış olan bu elit ekibin işi planladıklarından daha zor olacaktır. Çünkü, daha önce yaptıkları soygunlar yüzünden hala onları arayan 'Nitelikli Suçlar Birimi' polisleri, bu soyguncu çeteyi ortadan kaldırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya hazırdırlar. Kimsenin henüz yakalayamadığı bir çete ve ellerinden şimdiye kadar kimsenin kaçamadığı bir polis birimi karşı karşıyadır ve iki taraf da birbirleriyle ölesiye rekabet ederler.

SUÇLULAR TAKIMI OYUNCU KADROSU

Gerard Butler,

Pablo Schreiber,

O'Shea Jackson Jr.,

50 Cent