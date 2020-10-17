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kimdir, nereli? ile nişanlanan , ne iş yapıyor?

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu , ile nişanlandı. Yaklaşık üç yıldır birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift sosyal medyada nişan fotoğraflarını paylaştı. Sade bir törenle nişanlanan çiftin nişan yüzüklerini de İdo’nun babası İbrahim Tatlıses taktı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Yasemin Şefkatli hayatı, yaşı, işi gibi bilgiler merak edilmeye başlandı. 1992 yılında İstanbul’da doğduğu bilinen , kaç yaşında ve nereli? ?

Giriş Tarihi: 17.10.2020 12:08 ABONE OL
Yasemin Şefkatli kimdir, nereli? İdo Tatlıses ile nişanlanan Yasemin Şefkatli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan İdo ve sade bir törenle nişanlandı. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo nişandan bir kareyi paylaşarak "Aldık gitti" diyerek müjdeli haberi verdi. Sosyal medyada yer alan nişan fotoğraflarının ardından şarkıcı İdo'nun sevgilisi Yasemin'in hayatı hakkında detaylı araştırmalar hız kazandı. Peki , nereli? ile nişanlanan , ne iş yapıyor?

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ile nişanlandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen nişan fotoğraflarının ardından Yasemin Şefkatli kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Şefkatli hayatı haberimizde...

Yasemin Şefkatli kimdir, nereli? İdo Tatlıses ile nişanlanan Yasemin Şefkatli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İDO TATLISES VE YASEMİN ŞEFKATLİ NİŞANLANDI!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu , ile nişanlandı. Tatlıses'in yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan İdo Tatlıses ile sevgilisi Yasemin Şefkatli sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyorken İdo Tatlıses'den bir paylaşım geldi. Yasemin Şefkatli ve Tatlıses'in ilk nişan pozu sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Böylece evlilik için ilk adımlarını attılar.

İDO TATLISES KİMDİR?

İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı'dır. Gerçek adı İbrahim'dir. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu olan İbrahim'in ismi kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo mahlası takılmıştır. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamlamıştır.İ

Yasemin Şefkatli kimdir, nereli? İdo Tatlıses ile nişanlanan Yasemin Şefkatli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan Şefkatli yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir. 2017 yılının ağustos ayından bu yana ile birliktelikleri sürdüren Şefkatli İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunudur. Yasemin Şefkatli mankenlik ve modellik yapmaktadır.

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Yasemin Şefkatli kimdir, nereli? İdo Tatlıses ile nişanlanan Yasemin Şefkatli kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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