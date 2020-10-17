Yaklaşık üç yıldır birlikte olan İdo ve Yasemin Şefkatli sade bir törenle nişanlandı. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo nişandan bir kareyi paylaşarak "Aldık gitti" diyerek müjdeli haberi verdi. Sosyal medyada yer alan nişan fotoğraflarının ardından şarkıcı İdo'nun sevgilisi Yasemin'in hayatı hakkında detaylı araştırmalar hız kazandı. Peki Yasemin Şefkatli kimdir, nereli? İdo Tatlıses ile nişanlanan Yasemin Şefkatli kaç yaşında, ne iş yapıyor?

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ile nişanlandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen nişan fotoğraflarının ardından Yasemin Şefkatli kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Şefkatli hayatı haberimizde...