Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim 2020 Cumartesi dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları mücadelesinde geçtiğimiz akşam MasterChef Türkiye, Çatı Katı Aşk, Gönül Dağı, İyi Günde Kötü Günde dizileri kıyasıya mücadele verdi. Başladıkları ilk günden itibaren dikkatleri üzerine toplayan yapımlarda geçtiğimiz günün birincisi kim olacak merak ediliyor. Öte yandan her gün bir önceki güne ait reytinglerin açıkladığı biliniyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim Reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte tüm detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? DÜNÜN REYTİNG BİRİNCİSİ KİM, HANGİ DİZİ OLDU?

İşte 17 Ekim Cumartesi reyting sonuçları…

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - KUZEY YILDIZI İLK AŞK

3 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

4 - ZÜMRÜDÜANKA

5 - SHOW ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - MASTERCHEF TÜRKİYE (ÖZET)

3 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

4 - GÖNÜL DAĞI

5 - ZÜMRÜDÜANKA