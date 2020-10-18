Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa dizisi nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen yapımı Maria ile Mustafa dizisi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Dizi, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alıyor. Peki, Maria ile Mustafa dizisi oyuncuları kimler? Maria ile Mustafa dizisi nerede çekiliyor?

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Marila ile Mustafa dizisi oyuncuları arasında Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent, Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimler bulunuyor.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.