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Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020 Türkiye yarışmacısı Coşar ile ilgili detaylar yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilerek MasterChef Özgül kimdir, kaç, , nereli? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırıyor. Peki, MasterChef Özgül kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 18.10.2020 23:43 Son Güncelleme: 18.10.2020 23:43 ABONE OL
MasterChef Özgül kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Özgül Coşar kaç, yaşında, aslen nereli?

Televizyonların yakından takip edilen yemek yarışma programı 2020 'te yarışan Coşar'a ilişkin bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek MasterChef Özgül kimdir, kaç, , nereli? şeklinde sorularla araştırılıyor.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR, KAÇ, YAŞINDA, NERELİ?

Türkiye yarışmacısı Özgül Coşar'a ilişkin MasterChef Özgül kimdir, kaç, yaşında, nereli? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef Özgül kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Özgül Coşar kaç, yaşında, aslen nereli?

36 yaşındaki Coşar aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.

SAKM tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atılmış; 2009 yılında TÜYAP Kitap Fuarı'nda karşılaştığı "Butik Pastacılık" kitabının hayatına yön verdiğini ifade etmiştir.

MasterChef Özgül kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Özgül Coşar kaç, yaşında, aslen nereli?

Kitaptan öğrendikleri, gıda mühendisi kimliği ve mutfağa olan ilgisi ile sevdiği işi yapmaya başlayarak, yakınlarından aldığı destek ile mutfağın bir parçası olmaya karar veren Coşar, önce bazı workshoplara katılmış; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi almıştır.

MSA'da eğitim aldıktan sonra ekşi mayalı ekmek ve şeker hamuru tekniklerini öğrenerek bu alanda bilgi sahibi olan Coşar,bir dönem butik pastane işletmiştir.

MasterChef Özgül kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Özgül Coşar kaç, yaşında, aslen nereli?

Şu anda çalışmadığının fakat mutfağın onun için bir tutku olduğunu ifade eden Coşar, 2020'nin ana kadrosunda yer alan yarışmacılardan biri olmaya hak kazanmıştır.

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MasterChef Özgül kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Özgül Coşar kaç, yaşında, aslen nereli?
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