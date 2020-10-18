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Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020 Türkiye yarışmacısı Kilitkayalı ile ilgili detaylar yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilerek MasterChef Tanya kimdir, kaç, , ? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırıyor. Peki, MasterChef Tanya kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 18.10.2020 23:33 Son Güncelleme: 18.10.2020 23:33 ABONE OL
MasterChef Tanya kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı kaç, yaşında, nereli?

Televizyonların yakından takip edilen yemek yarışma programı 2020 'te yarışan Kilitkayalı'ya ilişkin bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek MasterChef Tanya kimdir, kaç, , ? şeklinde sorularla araştırılıyor.

MASTERCHEF TANYA KİMDİR, KAÇ, YAŞINDA, NERELİ?

yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'ya ilişkin MasterChef Tanya kimdir, kaç, yaşında, nereli? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef Tanya kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı kaç, yaşında, nereli?

7 Ocak 1995'te doğan Kıbrıslı Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiş; mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant'ta stajyer olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır.

MasterChef Tanya kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı kaç, yaşında, nereli?

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, 2020'nin ana kadrosunda yer almaktadır.

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MasterChef Tanya kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı kaç, yaşında, nereli?
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