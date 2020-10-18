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Haberler Medya Haberleri SON DAKİKA: Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Kim Milyoner Olmak İster'de Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

SON DAKİKA: Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

Son dakika... Şanlıurfalı yarışmacı , 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi. 125 bin lira kazanan Hikmet Karakurt SABAH'a konuştu. "125 bin lira bana yeter çok şükür. Bu parayı biz yıllarca çalışsak bir araya getiremeyiz. Şimdi yapacağım ilk iş yarışma öncesinde kardeşim Halil'e söz verdiğim tableti almak. Çünkü onun sayesinde buralara geldim" dedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 18.10.2020 09:54 Son Güncelleme: 18.10.2020 09:54 ABONE OL
Son dakika! Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

ATV'de yayımlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Şanlıurfa'dan katıldı. 10 Ekim Cumartesi akşamı yarışan 22 yaşındaki Karakurt, performansı ve sempatik tavırlarıyla Türkiye'nin konuştuğu isim oldu. Hikmet Karakurt, 60 bin liralık sorunun cevabını, kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğni söyledi.

Son dakika! Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

Başarılı yarışmacı 250 bin TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. İkinci bölümde 250 bin TL'lik soruyu açtıran soruyu görünce uzun uzun düşündükten sonra yarışmadan çekildi ve 125 bin lira aldı.

Son dakika! Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

'BU RİSKİ ALAMAYACAĞIMI DÜŞÜNEREK GERİ ÇEKİLMENİN DAHA HAYIRLI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

250 bin liralık sorudan sonra yarışmadan çekilen SABAH'a konuştu. Karakurt, "İlk başlarda herhangi bir hedefim yoktu. Çünkü bu yarışmada her an her şey olabilirdi. Çok şükür 125 bin liraya kadar gelebildim.

Son dakika! Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

Biliyorum herkes 250 bin TL değerindeki soruyu cevaplamamı beklese de sorunun bazı seçenekleri birbirine çok yakındı ve joker hakkım yoktu. Ayrıca 125bin TL. ailem için büyük bir para ve asla bu riski alamayacağımı düşünerek geri çekilmenin daha hayırlı olacağını düşündüm. İyi ki geri çekildim.

Son dakika! Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

Çünkü geri çekildikten sonra işaretlediğim seçenek yanlıştı. 'Bu hayatta bazen kazandığınla yetinmek gerekir' derler ya. Gerçekten de böyle. Yarışma süresince beni destekleyen herkese teşekkür ediyor bir gün inşallah onların da bu sevinci yaşamalarını diliyorum.

Son dakika! Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

Yarışma süresince beni destekleyen herkese teşekkür ediyor bir gün inşallah onların da bu sevinci yaşamalarını diliyorum.

Son dakika! Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

Yarışmadan önce kardeşim Halil'e derslerini uzaktan verebilmesi için tablet sözü vermiştim bu parayla yapmam gereken ilk şey bu olacak.

Son dakika! Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

Paranın çoğunu kardeşlerimin eğitimi için harcayıp geri kalanıyla küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum.

Son dakika! Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

Bu yarışma sayesinde bir çok kişi beni tebrik etti. Birçok kişi ile tanışma fırsatı buldum. 8 kardeşiz.

Son dakika! Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!

Bundan böyle el ele vererek hayatımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Sosyal medyaya damgasını vurmuştu... Kim Milyoner Olmak İster'de Hikmet Karakurt 250 bin liralık soruda yarışmadan çekildi!
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