Azeri psikolog Nez kimdir? Sinan Akçıl’ın sevgilisi olduğu iddia edilen Nez kaç yaşındadır?

Türk besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın psikolog sevgilisi olduğu iddia edilen Nez'in hayatı bir anda gündem oldu. 2018 yılında sürpriz bir kararla Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Aradan geçen uzun zamanın ardından çift tekrar bir araya gelse de ilişkilerindeki krizi atlamayıp yeniden ayrıldılar. Magazin basınında yer alan iddiaya göre ise Sinan Akçıl Azeri psikolog Nez ile aşk yaşıyor. Bakülü bir ailenin kızı olduğu bilinen Azeri psikolog Nez kimdir? Sinan Akçıl'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Nez kaç yaşında, hamile mi?
Sinan Akçıl'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Nez'in Bakülü bir ailenin kızı olduğu biliniyor. Psikolog mesleğini yürüten Nez'in hayatı hakkında hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Bir yeni bilgiye göre ise Psikolog olduğu iddia edilen Nez'in beslenme uzmanı olduğu söylentiler arasında yer alıyor...
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın ayrılık haberlerinin ardından Azer psikolog Nez ile Sinan Akçıl'ın aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Azeri psikolog olan Nez'in Bakülü bir ailenin kızı olduğu biliniyor. Sinan Akçıl'dan baba olacağı yönündeki dedikoduya sosyal medya üzerinden yalanlama geldi. İşte Sinan Akçıl'ın hamile sevgili iddialarına yanıt olarak yaptığı paylaşım...
38 yaşındaki Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim.
Sinan Akçıl (d. 20 Mayıs 1982; Leeuwarden, Hollanda) Besteci, müzisyen ve şarkıcı.
Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır.
Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu "Düm Tek Tek" şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümümdeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl son olarak Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.