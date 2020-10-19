Azeri psikolog Nez kimdir? Sinan Akçıl’ın sevgilisi olduğu iddia edilen Nez kaç yaşındadır?

Türk besteci ve şarkıcı Sinan Akçıl'ın psikolog sevgilisi olduğu iddia edilen Nez'in hayatı bir anda gündem oldu. 2018 yılında sürpriz bir kararla Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Aradan geçen uzun zamanın ardından çift tekrar bir araya gelse de ilişkilerindeki krizi atlamayıp yeniden ayrıldılar. Magazin basınında yer alan iddiaya göre ise Sinan Akçıl Azeri psikolog Nez ile aşk yaşıyor. Bakülü bir ailenin kızı olduğu bilinen Azeri psikolog Nez kimdir? Sinan Akçıl'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Nez kaç yaşında, hamile mi?

AZERİ PSKOLOG NEZ KİMDİR?

Sinan Akçıl'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Nez'in Bakülü bir ailenin kızı olduğu biliniyor. Psikolog mesleğini yürüten Nez'in hayatı hakkında hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Bir yeni bilgiye göre ise Psikolog olduğu iddia edilen Nez'in beslenme uzmanı olduğu söylentiler arasında yer alıyor...