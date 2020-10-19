Beyazperdenin ardından bu akşam ekrana gelecek olan Bölük filmi için geri sayım başladı. 2017 yılında vizyona giren filmin başrollerinde Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere gibi ünlü isimler yer alıyor. Yolları kışlada kesişen bir bölük askerin dramatik hikayesini anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Aytaç Ağırlar oturuyor. Peki Bölük filmi konusu ne? Bölük filmi oyuncuları kim?

BÖLÜK FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Bölük", yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin dokunaklı hikayesini anlatıyor. Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden gelen ve bir bölükte bir arada kalan askerler, sevgilisini aldattığı gece asker kaçağı olduğunu öğrenen Erdal ve onun gibi farklı geçmişlerden gelen birçok genç adam, farklı karakterlerine rağmen asker ocağının zorluklarına adapte olmak zorundadır. Hayalleri, hedefleri, korkuları ve hırsları olan bu adamlar, askerliğin zorlu koşulları içinde kendilerini geliştirecek, askerliğin ne demek olduğunu öğrenecek ve kendi içlerindeki şeytanlarla savaşmak zorunda kalacaktır...

BÖLÜK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yönetmen ve senaristliğini Aytaç Ağırlar üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül, M. Uğur Civaner, Salih Usta, Olgu Baran Kubilay, Süeyman Kabaali ve Avni Yalçın yer alıyor.