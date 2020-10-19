Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı! 19 Ekim 2020 Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Kanal D'nin lezzet yarışması Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Haftanın ilk gününde yeni yarışmacı programa sert giriyor. Diğer yarışmacıları elemek için geldiğini söylüyor. Diğerleri ise, bu iddia karşısında çok kulak asmıyorlar. Heyecan ve tansiyonun yükseldiği 556.bölümde en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Kaynanalar puan durumunu belirlerken gelinler bugün birinci olmak için ter dökecek. Peki Gelinim Mutfakta 19 Ekim gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı. Haberimizde, 19 Ekim Gelinim Mutfakta gün birincisi ile gelinlerin puan durumuna ulaşabilirsiniz.

İşte Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu…