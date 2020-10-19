Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı! 19 Ekim 2020 Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

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gün birincisi ve puan durumu açıklandı! 19 Ekim 2020 , puan durumu nasıl?

Hafta içi her gün ekrana gelen gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programının 556.bölümünde gelinler gün birincisi olmak için kıyasıya rekabet ediyor. Yeni yarışmacı Nergis'ten diğer yarışmacılara büyük gözdağı geliyor. Hafta içi en yüksek puanı toplayan gelin çeyrek altının sahibi olurken, en düşük puanı alan gelin final gününde eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta 19 Ekim gün birincisi kim oldu? , puan durumu açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:28 Son Güncelleme: 19.10.2020 17:29 ABONE OL
Gelinim Mutfakta 19 Ekim gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

Kanal D'nin lezzet yarışması gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Haftanın ilk gününde yeni yarışmacı programa sert giriyor. Diğer yarışmacıları elemek için geldiğini söylüyor. Diğerleri ise, bu iddia karşısında çok kulak asmıyorlar. Heyecan ve tansiyonun yükseldiği 556.bölümde en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Kaynanalar puan durumunu belirlerken gelinler bugün birinci olmak için ter dökecek. Peki Gelinim Mutfakta 19 Ekim gün birincisi kim oldu? , puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

ve puan durumu açıklandı. Haberimizde, 19 Ekim Gelinim Mutfakta gün birincisi ile gelinlerin puan durumuna ulaşabilirsiniz.

İşte Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu…

Gelinim Mutfakta 19 Ekim gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM?

gün birincisi Zeynep oldu. Bugün mutfakta Ali Nazik yemeği yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin Zeynep oldu.

Zeynep:21

İlayda: 15

Didem:15

Aysun:10

PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

açıklandı.

Zeynep:21

İlayda: 15

Didem:15

Aysun:10

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 556. Bölüm Fragmanı yayında! Yeni yarışmacı Nergis'ten diğer yarışmacılara büyük gözdağı!

112. Haftanın yeni yarışmacısı Nergis programa sert giriyor. Diğer yarışmacıları elemek için geldiğini söylüyor. Diğerleri ise, bu iddia karşısında çok kulak asmıyorlar. Zeynep, yemek tadımı ve puanlama sonrası çok sinirleniyor. Aldığı altınlarla gövde gösterisi yapıyor. Haftanın ilk çeyrek altınını kim alacak? Nergis, ilk gün başarı gösterebilecek mi?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'da Kanal D'de!

Gelinim Mutfakta 19 Ekim gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

elenen ve birinci olan isim belli oldu. Gelinim Mutfakta'da son ikiye kalan isimler Nurcan ve Aysun kaldı. Gelinim Mutfakta'dan elenen isim 72 puanla Nurcan oldu.

Haftanın finalinde 5 altın bileziği kazanan isim ise 83 puanla Zeynep oldu.

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Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı! 19 Ekim 2020 Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
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