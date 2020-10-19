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2020 yarışmacısı Devay kaç, , ? MasterChef Didem kimdir?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020 Türkiye yarışmacısı Devay ile ilgili detaylar yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilerek MasterChef Didem kimdir, kaç, , nereli? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırıyor. Peki, MasterChef Didem kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 07:10 Son Güncelleme: 19.10.2020 07:10 ABONE OL
MasterChef Didem kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Didem Devay kaç, yaşında, aslen nereli?

Televizyonların yakından takip edilen yemek yarışma programı 2020 'te yarışan Devay'a ilişkin bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek MasterChef Didem kimdir, kaç, , nereli? şeklinde sorularla araştırılıyor.

MASTERCHEF DİDEM KİMDİR, KAÇ, YAŞINDA, NERELİ?

yarışmacısı 'a ilişkin MasterChef Didem kimdir, kaç, yaşında, nereli? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef Didem kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Didem Devay kaç, yaşında, aslen nereli?

07/06/1994 yılında İstanbul' da doğan Devay aslen Kosova kökenlidir. Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi'nde eğitim gören , İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuştur . İstanbul'da kurumsal bir elektrik şirketinde Satın Alma Uzmanı olarak çalışan Didem Devay'ın inşaat sektöründe de mühendislik deneyimleri bulunmaktadır.

MasterChef Didem kimdir? 2020 MasterChef yarışmacısı Didem Devay kaç, yaşında, aslen nereli?

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2020 MasterChef yarışmacısı Didem Devay kaç, yaşında, aslen nereli? MasterChef Didem kimdir?
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