2020 MasterChef yarışmacısı Didem Devay kaç, yaşında, aslen nereli? MasterChef Didem kimdir?

07/06/1994 yılında İstanbul' da doğan Didem Devay aslen Kosova kökenlidir. Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Didem Devay, İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuştur . İstanbul'da kurumsal bir elektrik şirketinde Satın Alma Uzmanı olarak çalışan Didem Devay'ın inşaat sektöründe de mühendislik deneyimleri bulunmaktadır.