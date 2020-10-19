2020 MasterChef yarışmacısı Didem Devay kaç, yaşında, aslen nereli? MasterChef Didem kimdir?

Televizyonların yakından takip edilen yemek yarışma programı 2020 MasterChef'te yarışan Didem Devay'a ilişkin bilgiler izleyiciler tarafından yoğun şekilde merak edilerek MasterChef Didem kimdir, kaç, yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırılıyor.
2020 MasterChef Türkiye yarışmacısı Didem Devay'a ilişkin MasterChef Didem kimdir, kaç, yaşında, nereli? sorularına ilişkin detaylar şöyle;
07/06/1994 yılında İstanbul' da doğan Didem Devay aslen Kosova kökenlidir. Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Didem Devay, İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuştur . İstanbul'da kurumsal bir elektrik şirketinde Satın Alma Uzmanı olarak çalışan Didem Devay'ın inşaat sektöründe de mühendislik deneyimleri bulunmaktadır.
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