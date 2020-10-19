MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve seyirciler tarafından yakından takip edilen yemek yarışması MasterChef 2020'de bugün (18 Ekim 2020 Pazar) Mehmet, Danilo, Somer şef jüriliğinde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele eden ana kadrodaki 16 yarışmacı arasından eleme adayı olarak belirlenen Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasında Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından verilen eleme oyunu yemeğini en iyi yapan olmak için kıran kırana mücadele devam ediyor. Bu kapsamda yarışmanın sıkı takipçileri 18 Ekim eleme gecesine ilişkin 18 Ekim MasterChef'te kim elendi, kim gitti? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 18 Ekim MasterChef'te kim elendi, kim gitti?
MasterChef 2020 son bölüm eleme gecesinde merak edilen 18 Ekim 2020 Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti ve MasterChef elenen isim belli oldu mu? Sorularına ilişkin tüm son dakika detaylarına ilişkin bilgiler şöyle;
2020 MasterChef Türkiye son bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Eleme adayı olan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasından birisi bugün (18 Ekim 2020 Pazar) eleme gecesinde şampiyonluk hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından ciğer ana malzemesiyle yemek yapmaları istenen eleme adayları en güzel yemeği yaparak eleme potasından kurtularak 1 hafta daha yarışmaya devam etmek için mücadele etti. Yemeklerini tamamlayan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya, ürünlerini Mehmet, Danilo, Somer şef'in beğenisine sundu.
MasterChef 2020 son bölümde eleme adaylarından EMİR, UĞUR, ESRA ciğer ana malzemesiyle yapılması istenen yemeği en iyi yaparak eleme potasından çıkan 3 isim oldu.
İlk eleme oyununda başarılı olamayan Didem, Özgül, Tanya ise son eleme oyununda Mehmet Şef'in hazırlamış olduğu levrek yemeğine en yakın tabağı hazırlamak için mücadele etti. Ürünlerini hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sunan 3 yarışmacı arasından Özgül, tabağı en iyi yapan isim olarak elenmekten kurtuldu. Son 2'ye kalan isimlerden Tanya ve Didem arasında kararını belirleyen Mehmet, Danilo ve Somer şefler, haftanın elenen ismi olarak DİDEM'i seçti.
2020 MasterChef Türkiye'nin 18 Ekim günü ekranlara gelen eleme gecesinde mücadele eden Tanya, yemeğini fırında unutarak stüdyoda yangın tehlikesi yaşanmasına sebep oldu. Dumanla kaplanan stüdyoda küçük çaplı bir panik yaşandı..