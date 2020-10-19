MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu?

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’te kim elendi, kim gitti? 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu?

TV 8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı 2020 son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde geçen hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda eleme potasına giren 16 kişilik ana kadro yarışmacıları bugün ( 2020 Pazar) yapılan eleme gecesinde başarısız olan bir kişi 2020 MaterChef Türkiye hayallerine veda etti. Eleme adayları Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya, 18 Ekim MasterChef eleme gecesinde elenen isim olmamak adına ter döktü. Bu bağlamda yarışmayı yakından takip edenler 18 Ekim MasterChef’te kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 18 Ekim MasterChef’te kim elendi, kim gitti? İşte Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde yapılan eleme gecesinden son dakika detaylar…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 07:07 Son Güncelleme: 19.10.2020 07:07 ABONE OL
MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay...

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve seyirciler tarafından yakından takip edilen yemek yarışması 2020'de bugün ( 2020 Pazar) Mehmet, Danilo, jüriliğinde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele eden ana kadrodaki 16 yarışmacı arasından eleme adayı olarak belirlenen Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasında Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından verilen eleme oyunu yemeğini en iyi yapan olmak için kıran kırana mücadele devam ediyor. Bu kapsamda yarışmanın sıkı takipçileri 18 Ekim eleme gecesine ilişkin 18 Ekim MasterChef'te kim elendi, kim gitti? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 18 Ekim MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU? 18 EKİM ELEME GECESİ

MasterChef 2020 son bölüm eleme gecesinde merak edilen MasterChef'te kim elendi, kim gitti ve MasterChef elenen isim belli oldu mu? Sorularına ilişkin tüm son dakika detaylarına ilişkin bilgiler şöyle;

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay...

2020 Türkiye son bölümde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Eleme adayı olan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasından birisi bugün ( 2020 Pazar) eleme gecesinde şampiyonluk hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo, tarafından ciğer ana malzemesiyle yemek yapmaları istenen eleme adayları en güzel yemeği yaparak eleme potasından kurtularak 1 hafta daha yarışmaya devam etmek için mücadele etti. Yemeklerini tamamlayan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya, ürünlerini Mehmet, Danilo, Somer şef'in beğenisine sundu.

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay...

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

2020 son bölümde eleme adaylarından EMİR, UĞUR, ESRA ciğer ana malzemesiyle yapılması istenen yemeği en iyi yaparak eleme potasından çıkan 3 isim oldu.

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay...

İlk eleme oyununda başarılı olamayan Didem, Özgül, Tanya ise son eleme oyununda 'in hazırlamış olduğu levrek yemeğine en yakın tabağı hazırlamak için mücadele etti. Ürünlerini hazırlayarak jüri şeflerin tadımına sunan 3 yarışmacı arasından Özgül, tabağı en iyi yapan isim olarak elenmekten kurtuldu. Son 2'ye kalan isimlerden Tanya ve Didem arasında kararını belirleyen Mehmet, Danilo ve Somer şefler, haftanın elenen ismi olarak DİDEM'i seçti.

ELEME GECESİNDE ŞOK OLAY!

2020 Türkiye'nin günü ekranlara gelen eleme gecesinde mücadele eden Tanya, yemeğini fırında unutarak stüdyoda yangın tehlikesi yaşanmasına sebep oldu. Dumanla kaplanan stüdyoda küçük çaplı bir panik yaşandı..

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay...

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Sefa
  • Serhat
  • Barbaros
  • Eray
  • Özgül
  • Ayyüce
  • Didem
MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef son bölüm elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde şok olay...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Uğur
  • Furkan
  • Esra
  • Emir
  • Berker
  • Tanya
  • Ebru

MASTERCHEF DİDEM KİMDİR? | TIKLAYINIZ...

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MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu?
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