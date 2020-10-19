MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 18 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve seyirciler tarafından yakından takip edilen yemek yarışması MasterChef 2020'de bugün (18 Ekim 2020 Pazar) Mehmet, Danilo, Somer şef jüriliğinde eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele eden ana kadrodaki 16 yarışmacı arasından eleme adayı olarak belirlenen Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra ve Tanya arasında Mehmet, Danilo, Somer şef tarafından verilen eleme oyunu yemeğini en iyi yapan olmak için kıran kırana mücadele devam ediyor. Bu kapsamda yarışmanın sıkı takipçileri 18 Ekim eleme gecesine ilişkin 18 Ekim MasterChef'te kim elendi, kim gitti? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 18 Ekim MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? MASTERCHEF ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU? 18 EKİM ELEME GECESİ

MasterChef 2020 son bölüm eleme gecesinde merak edilen 18 Ekim 2020 Pazar MasterChef'te kim elendi, kim gitti ve MasterChef elenen isim belli oldu mu? Sorularına ilişkin tüm son dakika detaylarına ilişkin bilgiler şöyle;