Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Menajerimi Ara oyuncularından "stalk" itirafı! Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar!

oyuncularından "stalk" itirafı! ile 'ndan flaş açıklamalar!

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi giderek hayran kitlesini büyütürken dizinin oyuncularından ve flaş açıklamalarda bulundu. Bir internet kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlayan oyuncular sempatik tavırları ile dikkat çekerken en çok konuşulan isimler arasında yerlerini aldılar. Öte yandan Denizcan Aktaş ve Ahsen Eroğlu'ndan gelen stalk itirafı ise gündeme damgasını vurdu.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:14 ABONE OL
Menajerimi Ara oyuncularından stalk itirafı! Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar!

Ekranların kısa sürede sevilen dizisi oyuncularından ve ismi en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Stalk itirafı gündeme otururken partner olduklarını öğrendikten sonra "Bu da kimmiş diye baktım" şeklinde yapılan açıklama çok konuşuldu. İşte Menajerimi Ara dizisindeki Denizcan Aktaş ve Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar!

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ OYUNCULARINDAN STALK İTİRAFI

Dizinin Dicle'si Ahsen Eroğlu ve Barış'ı Denizcan Aktaş'tan gelen stalk itirafı gündeme damgasını vururken sosyal medyada ise trend oldu.

İşte merak edilen o açıklamalar...

Menajerimi Ara oyuncularından stalk itirafı! Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar!

Bir internet kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlayan dizisi oyuncularından ile ismi çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Dizide Dicle ve Barış karakterlerine hayat veren isimler hayranlarından gelen sorular karşısında çeşitli itiraflarda bulundular. Bunlardan bir tanesi ise partner olduklarını öğrendiklerinde yaptıkları stalk itirafı oldu.

Menajerimi Ara oyuncularından stalk itirafı! Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar!

"BU DA KİMMİŞ DİYE BAKTIM"

"Partner olacağınızı öğrendiğinizde tepkiniz ne olmuştu?" sorusunu yanıtlayan 'ndan gelen stalk itirafı gündeme oturdu.

"Ben Denizcan'ı stalkladım. Bu da kimmiş diye baktım. Dedim; 'iyi' Kimle oynayacağını bilmen gerekiyor. Bir arkadaşım bundan sonraki işimde Denizcan ile oynayacağımı söylemiş. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşım duyunca 'Ben demiştim işte diye delirdi filan" şeklinde yanıtladı.

Öte yandan ise partnerinin kim olduğunu merak edip arama motoru üzerinden daha sonra ise sosyal medya hesabı üzerinden araştırıp baktığını itiraf etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Menajerimi Ara oyuncularından "stalk" itirafı! Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA