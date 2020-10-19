Menajerimi Ara oyuncularından "stalk" itirafı! Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar!

Ekranların kısa sürede sevilen dizisi Menajerimi Ara oyuncularından Ahsen Eroğlu ve Denizcan Aktaş ismi en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Stalk itirafı gündeme otururken partner olduklarını öğrendikten sonra "Bu da kimmiş diye baktım" şeklinde yapılan açıklama çok konuşuldu. İşte Menajerimi Ara dizisindeki Denizcan Aktaş ve Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar!
Dizinin Dicle'si Ahsen Eroğlu ve Barış'ı Denizcan Aktaş'tan gelen stalk itirafı gündeme damgasını vururken sosyal medyada ise trend oldu.
İşte merak edilen o açıklamalar...
Bir internet kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Menajerimi Ara dizisi oyuncularından Ahsen Eroğlu ile Denizcan Aktaş ismi çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Dizide Dicle ve Barış karakterlerine hayat veren isimler hayranlarından gelen sorular karşısında çeşitli itiraflarda bulundular. Bunlardan bir tanesi ise partner olduklarını öğrendiklerinde yaptıkları stalk itirafı oldu.
"BU DA KİMMİŞ DİYE BAKTIM"
"Partner olacağınızı öğrendiğinizde tepkiniz ne olmuştu?" sorusunu yanıtlayan Ahsen Eroğlu'ndan gelen stalk itirafı gündeme oturdu.
"Ben Denizcan'ı stalkladım. Bu da kimmiş diye baktım. Dedim; 'iyi' Kimle oynayacağını bilmen gerekiyor. Bir arkadaşım bundan sonraki işimde Denizcan ile oynayacağımı söylemiş. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşım duyunca 'Ben demiştim işte diye delirdi filan" şeklinde yanıtladı.
Öte yandan Denizcan Aktaş ise partnerinin kim olduğunu merak edip arama motoru üzerinden daha sonra ise sosyal medya hesabı üzerinden araştırıp baktığını itiraf etti.