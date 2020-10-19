Menajerimi Ara oyuncularından "stalk" itirafı! Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar!

Ekranların kısa sürede sevilen dizisi Menajerimi Ara oyuncularından Ahsen Eroğlu ve Denizcan Aktaş ismi en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Stalk itirafı gündeme otururken partner olduklarını öğrendikten sonra "Bu da kimmiş diye baktım" şeklinde yapılan açıklama çok konuşuldu. İşte Menajerimi Ara dizisindeki Denizcan Aktaş ve Ahsen Eroğlu'ndan flaş açıklamalar!

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ OYUNCULARINDAN STALK İTİRAFI

Dizinin Dicle'si Ahsen Eroğlu ve Barış'ı Denizcan Aktaş'tan gelen stalk itirafı gündeme damgasını vururken sosyal medyada ise trend oldu.

İşte merak edilen o açıklamalar...