Dünün Reyting sonuçları açıklandı! 18 Ekim 2020 Pazar Reyting sonuçlarına göre MasterChef, Arıza, Menajerimi Ara kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler reyting sonuçları için mücadele verdi. Dün akşam kanallarda yer alan yayın akışına göre Tv8'de MasterChef, Show TV'de Arıza, Star TV'de Menajerimi Ara, ATV'de Maria ile Mustafa izleyicisiyle buluştu. Diziler ve filmler dünün reyting sonuçları için yarışırken yarışma programları tüm sıralamayı değiştirebilir. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Ekim 2020 Reyting sonuçlarına göre MasterChef, Arıza, Menajerimi Ara kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarını merak ediyor. Haberimizde, dünün reyting sonuç sıralaması ile 18 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İşte dünün reyting sıralaması ile 18 Ekim reyting sonuçları