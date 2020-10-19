Dünün Reyting sonuçları açıklandı! 18 Ekim 2020 Pazar Reyting sonuçlarına göre MasterChef, Arıza, Menajerimi Ara kim birinci oldu?

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Dünün sonuçları açıklandı! 18 Ekim 2020 Pazar Reyting sonuçlarına göre MasterChef, Arıza, Menajerimi Ara kim birinci oldu?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında sonuçları için birincilik yarışı vardı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün merak edildi. Diziler ve filmler kendi aralarında rekabet ederken yarışma programları da total, ab ve abc1 sıralamada yer almaya çalıştı. Geçen hafta Totalde ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada ise Arıza dizisi yer aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Ekim Reyting sonuçlarına göre MasterChef, Arıza, Menajerimi Ara kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:02 Son Güncelleme: 19.10.2020 15:03 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Ekim Reyting sonuçlarına göre MasterChef, Arıza, Menajerimi Ara kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler sonuçları için mücadele verdi. Dün akşam kanallarda yer alan yayın akışına göre Tv8'de MasterChef, Show TV'de Arıza, Star TV'de Menajerimi Ara, ATV'de Maria ile Mustafa izleyicisiyle buluştu. Diziler ve filmler dünün için yarışırken yarışma programları tüm sıralamayı değiştirebilir. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Ekim 2020 Reyting sonuçlarına göre MasterChef, Arıza, Menajerimi Ara kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarını merak ediyor. Haberimizde, dünün sıralaması ile 18 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İşte dünün reyting sıralaması ile 18 Ekim reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Ekim Reyting sonuçlarına göre MasterChef, Arıza, Menajerimi Ara kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 18 EKİM

18 Ekim sonuçları açıklandı. Total'de ve AB grubu izleyicide Masterchef Türkiye Reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Totalde ikinci sırada Arıza yer aldı. AB'de üçüncü sırada Menajerimi Ara yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE TV8
2 A.RIZA SHOW TV
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 MENAJERIMI ARA STAR TV
5 SHOW ANA HABER SHOW TV
6 A.RIZA (OZET) SHOW TV
7 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
8 MARIA ILE MUSTAFA ATV
9 MENAJERIMI ARA (OZET) STAR TV
10 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Geçen haftaki (11 Ekim 2020 Pazar) gününe ait : Total'de ve AB grubu izleyicide Rusya Türkiye Karşılaşması Reyting listesinin zirvesinde yer aldı. Totalde ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada ise Arıza dizisi yer aldı. AB'de ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye Özet yer aldı.

Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Ekim Reyting sonuçlarına göre MasterChef, Arıza, Menajerimi Ara kim birinci oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 RUSYA-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 A.RIZA SHOW TV
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 RAFADAN TAYFA GOBEKLI TEPE (T.S) TRT 1
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 A.RIZA (OZET) SHOW TV
8 MARIA ILE MUSTAFA ATV
9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
10 OGRETMEN (OZET) FOX
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Dünün Reyting sonuçları açıklandı! 18 Ekim 2020 Pazar Reyting sonuçlarına göre MasterChef, Arıza, Menajerimi Ara kim birinci oldu?
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