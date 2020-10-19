Sefirin Kızı 24.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı son bölümde; Menekşe, Kavruk ile Eşe'nin kına gecesi haberiyle birlikte planlarını uygulamaya başlar. Akın'ı içeri alıp Melek'i götürmesini sağlamak ister ama yaptıkları Melek'in hayatını tehlikeye atmıştı. Peki; Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare bir anlığına her şeyi unutup kendini duygularına kaptırsa da Sancar'ı affetmeyi başaramaz. Üzerine bir de Menekşe'nin Melek'e yaptıklarını öğrenince çıldırır. Sefirin kızının herkesten hesap sormasının vakti gelmiştir. Sancar, şirket yönetiminden çekilince Zehra da Gediz'e karşı adaylığını koyar. Nare, marinada işe başlarken Müge'yi de işe alır. Kahraman ve Gediz bu durumdan hiç hoşlanmasalar da, artık sağdıçlar devri kapanmış, bacılar devri başlamıştır. Sancar'ın boşanma davası açtığını öğrenince deliren Menekşe, Kavruk ile Eşe'nin kına gecesi haberiyle birlikte planlarını uygulamaya başlar. Akın'ı içeri alıp Melek'i götürmesini sağlamak ister ama yaptıkları Melek'in hayatını tehlikeye atar.

Sefirin Kızı 24. Bölüm (19 Ekim 2020 Pazartesi) Camide yürekleri dağlayan dua... Video

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Menekşe'nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek'in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah'a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş'la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır.

Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın'ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye'ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar.

Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar'ın kurduğu çok büyük bir tuzağın içine çekilmiştir. Melek'in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler. Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek'in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.