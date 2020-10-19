Semiramis Pekkan 24 yıl önce boşandığı eşinin soyadını kullanmak istiyor

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, Gulu Lalvani'n ile 27 Haziran 1987'de İngiltere'de evlenmişti . 9 yıl evli kaldığı iş adamıyla Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi Aile Bölümü'nün 20 Kasım 1996 tarihli kararıyla boşanmıştı. 24 yıl önce İngiltere'de boşandığı Hint asıllı işadamı Gulu Lalvani'yle Türkiye'de halen evli göründüklerini öne sürerek boşanmanın Türkiye'de de tanınması için dava açmıştı. Mahkeme, Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen yabancı mahkeme kararının Türkiye'de de tanınmasına karar vermişti.

ESKİ EŞİN SOYADINI KULLANMAK İSTİYOR

Semiramis Pekkan, geçtiğimiz günlerde eski eşi Gulu Lalvani'nin soyadı kullanmak istediğini belirterek Aile mahkemesine başvurdu.