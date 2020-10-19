Uyanış Büyük Selçuklu 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Ekranların ilgiyle takip edilen ve Pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin bu haftaki bölümünde heyecan dolu anlar yaşanacak. Batınilerin güvenini kazanıp Anadolu Türkmenleri'yle Melikşah arasında çıkması muhtemel savaşı önleyebilecek delilleri ele geçirebilecek mi merak konusu oldu. Son bölümde ise Melikşah'ı zorlu karar aşamasındaydı. Peki Uyanış Büyük Selçuklu 4.bölümde neler oluyor? Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Rüstem ve Arslantaş'ı kurtarmak için Şelemzar Emiri İlteber'in köşküne gizlice sızan Sencer, İlteber'in kızı Turna'ya yakalanmıştır. Turna, Sencer'e duyduğu sevgiyi hiçe sayıp, onu İlteber'in adamlarına teslim edecek midir? Bu olay ikisi arasında filizlenen sevgiyi etkileyecek midir?

Sencer, önüne çıkan zorlu badireleri atlatıp Rüstem ve Arslantaş'ı İlteber'in elinden kurtarabilecek midir? Bu sayede Batınilerin güvenini kazanıp Anadolu Türkmenleri'yle Melikşah arasında çıkması muhtemel savaşı önleyebilecek delilleri ele geçirebilecek midir?

Uyanış Büyük Selçuklu 4. Bölüm (19 Ekim 2020 Pazartesi) 2. Fragman yayınlandı izle | Video

Uzun aramaları neticesinde Sencer'in kim olduğunu öğrenmeyi başaran Yorgos, Sencer'i bulamayınca gecenin bir vakti Başulu'nun çadırına gizlice girmişti. Yoksa intikamını almaya çadırda yalnız başına uyumakta olan Başulu'yu öldürerek mi başlayacaktır?

Kalemi kılıca yoldaş eyleyen Nizamülmülk'ün İsfahan'a getirdiği Büyük İslam Âlimi Gazali, Batınilere karşı nasıl bir faaliyete girişecektir?

Casus olduğundan şüphelendiği iki kişinin peşinden yolladığı adamların öldüğünü öğrenip çılgına dönen Andreas, askerlerinin intikamını nasıl alacaktır? Casus olduklarını bildiği iki adamın aslında Melikşah ve Kamaç olduğunu öğrenecek midir?

Eline geçirdiği, Elçin'in ihanetinin bir vesikası sayılacak olan vasiyeti Sultan Melikşah'a ulaştırmak ve onu Elçin hususunda uyarmak isteyen Terken, avlak yolunda ölümcül bir kaza geçirip, hamile haliyle kanlar içinde kalmıştı. Terken ve karnındaki bebeğin akıbeti ne olacaktır?

Avlakta Sultan Melikşah ve Tapar ile Anadolu emirliği üzerine tartışan ve Melikşah'ın öfkesini üzerine çeken Elçin'in fırlattığı ok Melikşah'ı öldürecek midir?

Uyanış Büyük Selçuklu 4.bölümüyle 19 Ekim Pazartesi tarihinde saat 20:00'da TRT1 kanalında yayınlanacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Melikşah'ın buyruğuna direnemeyen Nizamülmülk, devleti bekleyen tüm tehlikelere rağmen Sultan Melikşah ile oğlu Sencer'i gizli bir yerde buluşturmuştur. Melikşah, Nizamülmülk'ün uyarılarını göz ardı edip, yıllar sonra görmek istediği oğluyla kavuşmak için aralarında duran son kapıyı da açacak mıdır?

Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı girişilen her mücadelede Batınilerin parmağının olduğunu öğrenen Sencer'in onlara karşı giriştiği operasyon ne olacaktır? Sencer, Batınilerin Selçuklu'yu yıkıma götürebilecek planlarını deşifre edebilecek midir? Baba hasreti çeken Sencer, kalbini Turna Hatun'a açacak mıdır?

Batınilere karşı yapılacak olan mücadelenin sadece kılıçla olmayacağını bilen Nizamülmülk nasıl bir yol izleyecektir? Bu yolda hangi İslam Âlimi'nin kapısını çalacaktır?

Saraya gelişiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve adım adım Melikşah'a yaklaşarak Terken'in hışmını üzerine çeken Elçin, ağabeyi Kılıçarslan'ı kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir? Elçin'in sarayda misafir edilmesi ve Melikşah ile kurduğu yakınlık, Terken'i tedirgin ederken yapacağı hamle de büyük merakla beklenecek.

Kardeşinin intikamı için peşine düştüğü Sencer'in Kınık Obası'ndan olduğu bilgisine ulaşan Yorgos, Sencer'i bulup kardeşinin intikamını alabilecek midir? Hedeflediği Kuvel Kalesi fethi için hazırlıklara başlamışken Anadolu'da patlak veren sorunlarla ilgilenmek zorunda kalan Melikşah'ın, Kuvel Kalesi'yle ilgili yeni planları ne olacaktır?

Uyanış Büyük Selçuklu 4.bölümüyle 19 Ekim Pazartesi tarihinde saat 20:00'da TRT1 kanalında yayınlanacak.