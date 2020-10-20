Çok Uzak Fazla Yakın filmi konusu ve oyuncuları: Çok Uzak Fazla Yakın filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Türkan Derya'nın oturduğu 2016 yılı yapımı film Çok Uzak Fazla Yakın filmi bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Dram ve romantik türlerde olan filmde Burcu Biricik ve Özgün Çoban başrollerde yer alıyor. Peki; Çok Uzak Fazla Yakın filmi konusu nedir? Çok Uzak Fazla Yakın filmi oyuncuları kimler?

ÇOK UZAK FAZLA YAKIN FİLMİ KONUSU

Büyük bir aşk hikayesini konu alan film "Çok Uzak Fazla Yakın" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. İki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları büyük bir aşkı inişleri ve çıkışları ile ele alan, seyirciyi derin duygulara sürükleyecek olan bu filmi sakın kaçırmayın...

ÇOK UZAK FAZLA YAKIN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Türkan Derya

Oyuncular : Burcu Biricik, Özgün Çoban, Servet Pandur, Kaan Yılmaz, Metin Coşkun

Türü : Dram, Romantik

Yapım Yılı : 2016-Türkiye