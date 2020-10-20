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konusu ve oyuncuları: Çok Uzak Fazla Yakın filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan için heyecan dorukta. Dram ve romantik türlerde olan film 2016 yılı yapımı olup büyük bir aşk hikayesi anlatıyor. Yönetmen koltuğunda Türkan Derya otururken Çok Uzak Fazla Yakın filmi konusu nedir? Çok Uzak Fazla Yakın filmi oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:37 Son Güncelleme: 20.10.2020 09:37 ABONE OL
Çok Uzak Fazla Yakın filmi konusu ve oyuncuları: Çok Uzak Fazla Yakın filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Türkan Derya'nın oturduğu 2016 yılı yapımı film Çok Uzak Fazla Yakın filmi bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Dram ve romantik türlerde olan filmde Burcu Biricik ve Özgün Çoban başrollerde yer alıyor. Peki; Çok Uzak Fazla Yakın filmi konusu nedir? Çok Uzak Fazla Yakın filmi oyuncuları kimler?

ÇOK UZAK FAZLA YAKIN FİLMİ KONUSU

Büyük bir aşk hikayesini konu alan film "Çok Uzak Fazla Yakın" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. İki üniversiteli gencin tanışmalarının ardından yaşadıkları büyük bir aşkı inişleri ve çıkışları ile ele alan, seyirciyi derin duygulara sürükleyecek olan bu filmi sakın kaçırmayın...

ÇOK UZAK FAZLA YAKIN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Türkan Derya

Oyuncular : Burcu Biricik, Özgün Çoban, Servet Pandur, Kaan Yılmaz, Metin Coşkun

Türü : Dram, Romantik

Yapım Yılı : 2016-Türkiye

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Çok Uzak Fazla Yakın filmi konusu ve oyuncuları: Çok Uzak Fazla Yakın filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?
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