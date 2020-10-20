İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan'ın hikayesinin anlatıldığı Kardeşim Benim 2 filmi için geri sayım başladı. Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan film merakla beklenirken romantik ve komedi türlerini barındırıyor. Peki; Kardeşim Benim 2 filmi konusu nedir? Kardeşim Benim 2 filmi oyuncuları kimler?

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ KONUSU

İki ünlü kardeş olan Hakan ve Ozan'ın arkadaşları Tato ölmüştür. İki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat arkadaşlarına son vazifelerini yerine getirmek için köye gitmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla, öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

KARDEŞİM BENİM 2 OYUNCULARI