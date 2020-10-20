Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın kızlarına vereceği isim Lalin ne anlama geliyor? Lalin ismi ne demek, anlamı nedir?

Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın bebeğini kucağına almak için gün saydığı süreçte Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan güzel oyuncunun kızına vereceği isim de merak konusu olmuştu. Ünlü çiftin çocuğuna verecekleri isim geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarken ikilinin hayranları bu isme ilişkin detayları merak ederek araştırmaya başladı. Peki, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kızına vereceği isim Lalin anlamı nedir? İşte Lalin ismi anlamı ve tüm detaylar…
2016 yılında hayatlarını birleştiren ikili Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu şu günlerde kızlarını kucaklarına alacağı gün için geri sayıma başladı. Ünlü çiftin hayranları çocuklarına verecekleri ismi merak ederken geçtiğimiz günlerde merakla beklenen bu adın ortaya çıktığı biliniyordu. İkilinin çocuklarına Lalin ismini verecekleri ortaya çıkmasıyla bu adın anlamı gibi detaylar merak konusu haline geldi.
Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.
İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.
Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon ve sinema oyuncusu olan Sinem Kobal, Rize Hemşinli bir ailenin kızıdır.
Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.
Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.
Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.
Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.
Atv'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir.
2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.
5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.