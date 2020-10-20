Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Masumlar Apartmanı 6.bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle TRT1'de!

6.bölüm izle! 'de!

Ekranların sevilen dizisi 6. ile yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen dizinin son bölümünde hafta Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması herkeste deprem etkisi yaratır. Öte yandan Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur. TRT1 internet sayfası üzerinden dizinin son bölümünü izlemek isteyen kişiler haberimizin içerisinde yer alan linke giderek kesintisiz şekilde diziyi izleyebilirler. ekranına içeriğimizden ulaşabilirsiniz. İşte

Giriş Tarihi: 21.10.2020 00:04 Son Güncelleme: 21.10.2020 00:05 ABONE OL
Masumlar Apartmanı 6.bölüm izle! TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm tamamı izle

ekranlarında Salı akşamları yayınlanan 6.bölüm izleyicisiyle buluştu. Gerçek bir hayat hikayesi olarak bilinen dizinin son bölümünde Han ve İnci evlendiklerini duyurmuştur. Çiftin çıkmaza girmesiyle Safiye yeni planlar peşine düşer. Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çeken yapımın son bölümünde yaşananlar damga vurdu. Dizide bu hafta; her zaman olduğu gibi heyecan ve nefes kesen sahneler yer aldı. Buna göre; Masumlar Apartmanı 6. ! Haberimizin devamından TRT1 ile ekranına ulaşabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI 6. SON BÖLÜM İZLE!

TRT1 dizisi Masumlar Apartmanı son bölüm izle linki haberimizin devamında yer almaktadır. Linke giderek tüm bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

İşte Masumlar Apartmanı son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

Masumlar Apartmanı 6.bölüm izle! TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm tamamı izle

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

son bölüm izlemek için aşağıda yer alan linke gidebilir, kesintisiz bir şekilde diziyi izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani/masumlar-apartmani-6-bolum-3252991

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı'nın 6. bölümünde; Hikmet'in İnci ve Han'ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı'nda deprem etkisi yaratır. Safiye'nin İnci'yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han'a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han'ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.

Masumlar Apartmanı 6.bölüm izle! TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm tamamı izle

Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci'nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han'ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye'nin yaptığı plan Gülben'in zor anlar yaşamasına sebep olur. Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

yeni bölümüyle Salı 20.00'de 'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
Masumlar Apartmanı 6.bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölüm izle TRT1'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA