Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı dizisinin konusu, hikayesi ne?

Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı dizi, oyuncu kadrosu ile olduğu kadar konusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki, Masumlar Apartmanı dizisinin sıra dışı sayılabilecek olan konusu, televizyon izleyicileri tarafında da fark ediliyor. Masumlar Apartmanı dizisi aynı zamanda bir kitaptan uyarlama senaryosu ile biliniyor Peki, Masumlar Apartmanı dizisi hangi kitaptan uyarlama, konusu ne ve nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı çekimleri İstanbul'un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor. Dizinin çekildiği apartman ise daha önce dizilere ev sahipliği yapan Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer bulunuyor.
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