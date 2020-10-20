Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı dizisinin konusu, hikayesi ne?

Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı dizi, oyuncu kadrosu ile olduğu kadar konusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki, Masumlar Apartmanı dizisinin sıra dışı sayılabilecek olan konusu, televizyon izleyicileri tarafında da fark ediliyor. Masumlar Apartmanı dizisi aynı zamanda bir kitaptan uyarlama senaryosu ile biliniyor Peki, Masumlar Apartmanı dizisi hangi kitaptan uyarlama, konusu ne ve nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde.