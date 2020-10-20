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hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı dizisinin konusu, hikayesi ne?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizisi, konusu ile dikkatleri üzerine çekti. Masumlar Apartmanı'nda, birbirine aşık olan; ancak ailelerinin tuhaf alışkanlıkları, tutumları nedeni ile oldukça zorlanan Han ve İnci'nin aşklarını anlatıyor. Dizinin yayınlandığı akşamlarda ise, 'Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı ve konusu ne?' sorusuna yanıt aranıyor. Zira, Masumlar Apartmanı dizisi bir romandan uyarlama. Peki, Masumlar Apartmanı konusu ne, hangi kitaptan uyarlama ve nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:26 ABONE OL
Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı dizisinin konusu, hikayesi ne?

dizisi, yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde yer aldığı dizi, oyuncu kadrosu ile olduğu kadar konusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki, Masumlar Apartmanı dizisinin sıra dışı sayılabilecek olan konusu, televizyon izleyicileri tarafında da fark ediliyor. Masumlar Apartmanı dizisi aynı zamanda bir kitaptan uyarlama senaryosu ile biliniyor Peki, Masumlar Apartmanı dizisi hangi kitaptan uyarlama, konusu ne ve nerede çekiliyor? Detaylar haberimizde.

Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı dizisinin konusu, hikayesi ne?

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan "", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı dizisinin konusu, hikayesi ne?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

  • Farah Zeynep Abdullah
  • Birkan Sokullu
  • Ezgi Mola
  • Merve Dizdar
  • Alper Saldıran
  • Metin Çoşkun
  • Esra Ruşan
  • Atilla Şendil
  • Emir Özden
  • Uğur Uzunel
  • Gizem Katmer
Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı dizisinin konusu, hikayesi ne?

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

çekimleri İstanbul'un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor. Dizinin çekildiği apartman ise daha önce dizilere ev sahipliği yapan Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer bulunuyor.

Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı dizisinin konusu, hikayesi ne?

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Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı? Masumlar Apartmanı dizisinin konusu, hikayesi ne?
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